Ступак атакует лидеров и сокращает разрыв. Шведка теряет первое место

Россиянка Юлия Ступак поднялась на пятую позицию в гонке преследования. А победительницей стала олимпийская чемпионка-2018 американка Джессика Диггинс.

Тур де ски. Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

1 (2). Джесси Диггинс (США) — 26.54,1

2 (4). Рози Бреннан (США) — 5,6

3 (3). Фрида Карлссон (Швеция) — 10,7

4 (5). Анамария Лампич (Словения) — 57,9

5 (8). Юлия Ступак (Россия) — 59,4

6 (1). Линн Сван (Швеция) — 1.12,9

7 (7). Татьяна Сорина (Россия) — 1.15,5...

11 (9). Наталья Непряева (Россия) — 1.34,6...

14 (14). Алиса Жамбалова (Россия) — 2.07,1

15 (13). Яна Кирпиченко (Россия) — 2.07,6...

28 (32). Анна Нечаевская (Россия) — 3.45,5...

30 (24). Христина Мацокина (Россия) — 4.10,5...

54 (48). Анастасия Фалеева (Россия) — 8.00,5

Гонка преследования на 10 км коньком закрывала швейцарский этап «Тур де Ски» — дальше многодневка переместится в Италию, где и финиширует традиционным подъемом в гору 10 января в Валь-ди-Фиемме. Россиянки грядущему переезду должны быть рады: из-за пандемии практически всем нашим девушкам не хватает высокогорной подготовки. Кто-то нахождение в горах переносит совсем тяжело, кто-то — легче. Но в целом, опыта выступлений в условиях кислородного голодания у россиянок точно меньше, чем у тех же швейцарок или американок, которые в горах живут круглогодично. И результат — налицо.

Еще одна хорошая новость накануне гонки: за нарушение масочного режима наша команда отделалась штрафом в 280 долларов. Накануне сообщалось, что это может привести чуть ли не к снятию с гонки Ступак и Непряевой. Причем, по информации шведской Expressen, штраф за аналогичный проступок заплатит и сборная Швеции. Хотя именно шведские журналисты больше всего возмущались нарушением россиянок.

Карлссон наступает на одни и те же грабли

На старт наши Татьяна Сорина и Юлия Ступак ушли дуэтом в конце первой десятки, имея около 52 секунд отставания от лидирующей шведки Линн Сванн. В принципе, задача на гонку была очевидна: постараться работать в паре и сократить этот разрыв. Дальше будет день отдыха, и важно уйти на него в максимальной близости от лидеров.

Уже на первом круге рывок совершила шведка Фрида Карлссон. Она вместе с двумя американками догнала лидера — свою соотечественницу Линн Сван, а потом и создала просвет. Ступак с Сориной постепенно сокращали разрыв, работая посменно. Это, кстати, прекрасная иллюстрация командной работы в нашей сборной.

Задача приблизиться к лидирующей группе объединила россиянок, которые согласованно трудились для общей цели. Причем шли очень грамотно: без резких рывков, сокращая по 10 секунд на круге. Иначе в горах есть риск так «наесться», что потом еле дойти до финиша.

Собственно, главной жертвой этого правила стала сама Фрида Карлссон. Она всю дистанцию тащила за собой дуэт американок Диггинс и Бреннан, чтобы на финише те ушли от нее, как от стоячей. Причем ровно такой же маневр Карлссон сотворила и накануне в классической гонке. Что заставляет ее два дня подряд давать другим «рюкзачить» — непонятно, ведь исход этой борьбы предрешен. Больше всего нынешняя Карлссон напоминает Александра Легкова — феноменальная дистанционная скорость, но недостаток спринтерских качеств. Неслучайно Легков во время комментария отзывается о ней с большой симпатией.

Непряеву рано списывать со счетов

Ступак в итоге провела отличную гонку, отцепив от себя на последнем круге Сорину и капнувшую шведку Сванн. Юлия чуть не достала словенку Ану Марию Лампич, которая вообще-то является отличным спринтером и стартовала впереди. В целом минутный отрыв от Диггинс перед заключительными пятью этапами — неприятно, но несмертельно.

Из пяти оставшихся гонок четыре будут дистанционными. И тут шансы Ступак, как и Сориной, выглядят предпочтительней. Кстати, и Наталья Непряева недалеко: в преследовании она опустилась на две позиции и финишировала 11-й, в полутора минутах от Диггинс. В горах нашему лидеру явно некомфортно, но уже 5-го числа «Тур де Ски» перееедет в итальянский Тоблах. Там тоже высокогорье, но не такое экстремальное, как в Швейцарии. И у Непряевой, при условии хорошего самочувствия, точно будут еще шансы побороться за итоговый подиум.