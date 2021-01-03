Большунов отстоял лидерство. Сан Саныч нашел золото в тумане на «Тур де Ски»

Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.

«Тур де Ски». Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1

2. Артем Мальцев (Россия) — 53,7

3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0

4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7...

12. Евгений Белов (Россия) — 2.20,6...

21. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.26,1...

24. Илья Семиков (Россия) — 3.34,0...

26. Александр Терентьев (Россия) — 3.39,9...

39. Глеб Ретивых (Россия) — 4.31,0...

48. Алексей Червоткин (Россия) — 5.26,3

Лидер сборной России Александр Большунов завершил первый отрезок многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире победой в коньковой гонке преследования на 15 км. Бег по туманным горам дался Сан Санычу непросто, и по чистому времени он проиграл и Артему Мальцеву, и Морису Манифика, и даже Денису Спицову. Но главное — Большунов удержал солидное преимущество в тотале. А разница в разрыве в общем зачете в 60 или 53 секунду по нынешним временам не слишком значительна. Очевидно, что у Александра есть все для того, чтобы удержать преимущество до самого финиша многодневки.

Монифика выиграл у Большунова 29 секунд

Воскресный мужской забег получился не слишком зрелищным, дав новый повод сожалеть об отсутствии на «Туре» норвежцев. Но Клебо и Ко сами виноваты, а мантра про их ковидофибию просто становится обязательной программой в отчетах о каждой гонке. В коньковой дистанционке на третьем этапе многодневки Большунов стартовал с минутным преимуществом над конкурентами, которое заработал днем раньше в блестящем классическом масс-старте. Отрыв в районе 50-60 секунд лидер удерживал на протяжении всей дистанции. На подъемах Мальцеву, который возглавлял погоню практически все 15 км, удавалось подтянуться чуть ближе. На всех прочих участках Большунов отыгрывал с таким трудом заработанный соперниками гандикап.

Очевидно, что Александр сегодня экономил силы: впереди еще много гонок, а рвать жилы на высокогорье — это серьезный удар по здоровью даже для такого крепкого парня, как Большунов. Первую половину гонки Мальцев работал в паре с Дарио Колоньей, но затем швейцарский ветеран все же не выдержал темпа и переместился во вторую группу преследователей, которую тащил вперед Манифика. Блестящая работа француза, увы, снова не позволила нам насладиться русским подиумом. Ближе к финишу Морис оторвался и от Спицова, и от остальной группы, так что все сегодняшние призеры завершили гонку в духе времени — с соблюдением солидной социальной дистанции.

— Победа Большунова закономерна, нет ничего неожиданного, — подвел итоги гонки для «СЭ» знаменитый российский лыжник Максим Вылегжанин. — Александр и в прошлом сезоне показывал, что умеет бегать. Не зря он в прошлом году выиграл общий зачет Кубка мира. Конечно, здесь конкурентов меньше, нет сильных норвежцев, это менее красивые победы. Но все гонки Саша все равно бежит очень хорошо.

After #fiscrosscountry men's pursuit, Maltsev, Bolshunov & Manificat took a photo @ the finish area. Congratulations to all 3 skiers!!! ;) ???#tourdeski pic.twitter.com/HNSz49Ghqz — ??? (@NiwakaFerreris) January 3, 2021

Белов откатился на 12-е место

— Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться, — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ». — На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться.

К сожалению, не хватило сил для того, чтобы удержаться в топ-6 у Евгения Белова. Вчера этот россиянин стал участником громкого инцидента с завалом на спуске незадолго до финиша. В масс-старте Белов мог взойти на подиум, но после столкновения с Алексеем Червоткиным показал лишь девятый результат и чуть не подрался с обидчиком. В пасьюте Евгений стартовал восьмым, долго держался во второй группе преследователей, но в итоге откатился на 12-е место. После первых трех этапов Белов проигрывает Большунову уже 2.20, и шансов побороться за медали «Тур де Ски» у него, если честно, немного.

Червоткин, получивший вчера три минуты штрафа, стартовал в гонке преследования 61-м, финишировал 48-м, проиграв Большунову еще 40 секунд. Увы, глупое падение в субботу, видимо, окончательно выбило Алексея из списка претендентов на медали. Теперь весь пелетон переезжает в итальянский Тоблах, где 5 января мужчины проведут раздельную коньковую гонку на 15 км. И Большунов будет снова будет в ней фаворитом. Хотя Мальцев и Спицов, как показала последняя гонка, тоже в порядке.

Расписание «Тур де Ски»

Тоблах (Италия)

5 января. 15.00 Женщины. Разделка, 10 км (С). 16.45 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

6 января. 15.30 Женщины. Преследование, 10 км (К). 16.40 Мужчины. Преследование, 15 км (К)

Валь ди Фьемме (Италия)

8 января. 15.15. Мужчины. Масс-старт, 15 км (К). 17.35 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

9 января. 15.05 Спринт (К)

10 января. 14.45 Женщины. Горный масс-старт, 10 км (С). 17.35 Мужчины. Горный масс-старт, 10 км (С)