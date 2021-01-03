Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Лыжные гонки

Большунов отстоял лидерство. Сан Саныч нашел золото в тумане на «Тур де Ски»

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 15:05
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:
Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.

«Тур де Ски». Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1
2. Артем Мальцев (Россия) — 53,7
3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0
4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7...
12. Евгений Белов (Россия) — 2.20,6...
21. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.26,1...
24. Илья Семиков (Россия) — 3.34,0...
26. Александр Терентьев (Россия) — 3.39,9...
39. Глеб Ретивых (Россия) — 4.31,0...
48. Алексей Червоткин (Россия) — 5.26,3

Лидер сборной России Александр Большунов завершил первый отрезок многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире победой в коньковой гонке преследования на 15 км. Бег по туманным горам дался Сан Санычу непросто, и по чистому времени он проиграл и Артему Мальцеву, и Морису Манифика, и даже Денису Спицову. Но главное — Большунов удержал солидное преимущество в тотале. А разница в разрыве в общем зачете в 60 или 53 секунду по нынешним временам не слишком значительна. Очевидно, что у Александра есть все для того, чтобы удержать преимущество до самого финиша многодневки.

Александр Большунов.Большунов захватил лидерство на «Тур де ски». Червоткин и Белов чуть не подрались на финише

Монифика выиграл у Большунова 29 секунд

Воскресный мужской забег получился не слишком зрелищным, дав новый повод сожалеть об отсутствии на «Туре» норвежцев. Но Клебо и Ко сами виноваты, а мантра про их ковидофибию просто становится обязательной программой в отчетах о каждой гонке. В коньковой дистанционке на третьем этапе многодневки Большунов стартовал с минутным преимуществом над конкурентами, которое заработал днем раньше в блестящем классическом масс-старте. Отрыв в районе 50-60 секунд лидер удерживал на протяжении всей дистанции. На подъемах Мальцеву, который возглавлял погоню практически все 15 км, удавалось подтянуться чуть ближе. На всех прочих участках Большунов отыгрывал с таким трудом заработанный соперниками гандикап.

Очевидно, что Александр сегодня экономил силы: впереди еще много гонок, а рвать жилы на высокогорье — это серьезный удар по здоровью даже для такого крепкого парня, как Большунов. Первую половину гонки Мальцев работал в паре с Дарио Колоньей, но затем швейцарский ветеран все же не выдержал темпа и переместился во вторую группу преследователей, которую тащил вперед Манифика. Блестящая работа француза, увы, снова не позволила нам насладиться русским подиумом. Ближе к финишу Морис оторвался и от Спицова, и от остальной группы, так что все сегодняшние призеры завершили гонку в духе времени — с соблюдением солидной социальной дистанции.

— Победа Большунова закономерна, нет ничего неожиданного, — подвел итоги гонки для «СЭ» знаменитый российский лыжник Максим Вылегжанин. — Александр и в прошлом сезоне показывал, что умеет бегать. Не зря он в прошлом году выиграл общий зачет Кубка мира. Конечно, здесь конкурентов меньше, нет сильных норвежцев, это менее красивые победы. Но все гонки Саша все равно бежит очень хорошо.

Алексей Червоткин.Кто виноват в стычке Червоткина с Беловым? Разбор от «СЭ»

Белов откатился на 12-е место

— Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться, — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ». — На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться.

К сожалению, не хватило сил для того, чтобы удержаться в топ-6 у Евгения Белова. Вчера этот россиянин стал участником громкого инцидента с завалом на спуске незадолго до финиша. В масс-старте Белов мог взойти на подиум, но после столкновения с Алексеем Червоткиным показал лишь девятый результат и чуть не подрался с обидчиком. В пасьюте Евгений стартовал восьмым, долго держался во второй группе преследователей, но в итоге откатился на 12-е место. После первых трех этапов Белов проигрывает Большунову уже 2.20, и шансов побороться за медали «Тур де Ски» у него, если честно, немного.

Червоткин, получивший вчера три минуты штрафа, стартовал в гонке преследования 61-м, финишировал 48-м, проиграв Большунову еще 40 секунд. Увы, глупое падение в субботу, видимо, окончательно выбило Алексея из списка претендентов на медали. Теперь весь пелетон переезжает в итальянский Тоблах, где 5 января мужчины проведут раздельную коньковую гонку на 15 км. И Большунов будет снова будет в ней фаворитом. Хотя Мальцев и Спицов, как показала последняя гонка, тоже в порядке.

Расписание «Тур де Ски»
Тоблах (Италия)
5 января. 15.00 Женщины. Разделка, 10 км (С). 16.45 Мужчины. Разделка, 15 км (С)
6 января. 15.30 Женщины. Преследование, 10 км (К). 16.40 Мужчины. Преследование, 15 км (К)
Валь ди Фьемме (Италия)
8 января. 15.15. Мужчины. Масс-старт, 15 км (К). 17.35 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)
9 января. 15.05 Спринт (К)
10 января. 14.45 Женщины. Горный масс-старт, 10 км (С). 17.35 Мужчины. Горный масс-старт, 10 км (С)

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора
vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир