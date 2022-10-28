Этапам Кубка мира по лыжам предрекают отмену из-за проблем с энергетикой. При чем здесь санкции против России?

Цены на энергоносители больше не позволяют организаторам производить достаточно снега.

В Европе тяжелейшая ситуация с зимними видами спорта, в частности — лыжными гонками, горными лыжами и биатлоном. Неутешительный прогноз озвучил тренер лыжной сборной Германии Петер Шликенридер. Он считает, что в новом сезоне некоторые этапы Кубка мира будут отменены из-за проблем с энергетикой.

В странах Евросоюза начались проблемы из-за перебоев с поставками газа из России. Власти реализуют план добровольного сокращения потребления газа всеми государствами сообщества на 15 процентов, а цены на услуги ЖКХ заметно выросли: к примеру, в Англии аж на 80 процентов. В Германии — на 30-60 процентов.

«Высокие цены на электричество и энергетический кризис не позволяют организаторам вырабатывать много снега. А для нас снег является важнейшей основой. Поэтому я думаю, что будут отмены соревнований, особенно там, где организаторы решат не производить снег», — сказал Шликенридер BR24 Sport.

Похожую позицию ранее озвучивал и генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вьон. Неужели все так плохо?

Этапы Кубка мира по лыжам могут быть отменены. Фото Global Look Press

Отмена

Еще в сентябре Вьон отмечал наличие проблем. И добавил, что у организации нет запасного решения: «Мы знаем о проблемах, связанных, в частности, с производством снега и подготовкой трасс. Сейчас обычные люди вынуждены экономить газ, электричество и воду; поэтому многим нелегко принимать то, что совсем рядом проводятся гонки Кубка мира по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта, требующие больших усилий и затрат. Но мы оптимистично настроены и думаем, что справимся с этим. В настоящее время у федерации нет плана Б».

«Сейчас наша стратегия — по возможности переносить соревнования в случае отмены, но проводить их в тех местах, которые уже принимают этапы Кубка мира, чтобы оптимизировать логистику. С уверенностью можно сказать, что в этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования. Но давайте немного подождем и посмотрим. Как мы все знаем, наши соревнования проходят на открытом воздухе и мы сильно зависим от снега и погоды», — заявил Вьон.

Его прогнозы осуществились. Первый этап Кубка мира по сноуборд-кроссу в сезоне-2022/23 во французском Ле дез Альп перенесен на начало декабря. Соревнования в мужском скоростном спуске, запланированные 29-30 октября в рамках Кубка мира по горным лыжам в Швейцарии, отменены. Не состоялся и женский гигантский слалом в Австрии, который был назначен на 22 октября. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», который должен был пройти в шведском Фалуне 24-25 ноября, также не будет проведен.

Лыжные гонки. Фото Global Look Press

Ограничения

Международная федерация лыжного спорта (FIS) уже пошла на сокращение использования прожекторов, чтобы снизить расходы на электричество. Во многих других видах спорта также были вынуждены пойти на подобные меры, например, в Германии ограничивают время освещения стадиона — и во втором тайме игр бундеслиги свет включают только над полем.

В FIS считают, что использование прожекторов можно сократить. «Мы хотим минимизировать использование прожекторов во время дневных соревнований. Но может случиться и так, что прожекторы должны будут освещать определенные участки маршрута — из соображений безопасности и в телевизионных целях», — заявил представитель FIS.

Но, судя по всему, этих мер скоро будет недостаточно. Ведь зимний сезон только начинается, а уже отменено несколько соревнований. Да и у FIS, кажется, идей не так много. По данным ZDF, организация планирует проводить чемпионаты мира в лыжных салонах в Дубае или летом в Южной Америке, чтобы сделать лыжный спорт более привлекательным, инновационным и даже экологичным. Однако данные идеи вызвали бурное негодование в лыжном сообществе — ведь есть проблемы поважнее.

Вольфганг Майер, глава федерации лыж Германии, считает, что FIS было бы лучше использовать рычаги воздействия на отдельные события и провести их в соответствии с высокими стандартами, а не пытаться копаться в мировой истории.

Александр Большунов и другие российские лыжники отстранены от соревнований. Фото Global Look Press

Россия

И со словами Майера сложно не согласиться. В то время как в Европе тяжелый энергетический кризис и один за другим отменяются турниры по зимним видам спорта, FIS решает «русский вопрос». В частности, было проведено внеочередное заседание совета организации.

На нем обсуждалось, будут ли допущены россияне на Кубок мира. К сожалению для нас, итог заседания — отрицательный. А представитель FIS Мартти Ууситало заявил, что никто в совете не поддерживает идею возвращения российских спортсменов на Кубок мира.

«Ничего не изменилось, и я не вижу каких-либо признаков того, что это случится. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. При обсуждении мы констатировали, что решение об отстранении распространится на будущий сезон. После встречи в субботу мы проинформируем, что оно остается в силе. У нас единая точка зрения в этом вопросе», — заявил Ууситало.

Но пока все идет к тому, что лыжный сезон пройдет не только без российских спортсменов, но и без всех остальных. И без турниров, которые находятся под угрозой отмены. Со снегом в Европе перебои очень давно, искусственный снежный покров сейчас производить очень дорого, а проводить старты в России, где достаточно и снега, и оборудованных трасс, FIS не хочет по политическим причинам.