Американское лидерство под ударом. Непряева выигрывает, Ступак атакует общий зачет

Россиянка Наталья Непряева наконец одержала первую победу в сезоне — в женском масс-старте в Валь-ди-Фьемме

«Тур де Ски»

Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5

2. Катарина Хенниг (Германия) — 2,4

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 4,1

4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 6,6

5. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 7,2

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 9,9

7. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,7

8. Юлия Ступак (Россия) — 15,1...

10. Яна Кирпиченко (Россия) — 27,3...

14. Татьяна Сорина (Россия) — 49,8

В отличие от мужских лыж, где самоустранение норвежцев больно ударило по интриге, у женщин закрытие дома в исполнении норвежек скорее дало вздохнуть спокойно остальным и устроить многонациональную борьбу. Перед классическим масс-стартом на 10 км в топ-10 были представительницы пяти стран, из которых две россиянки — Юлия Ступак — на третьем и Татьяна Сорина — на пятом в минуте и двух минутах соответственно. Лидировали две американки — Диггинс и Бреннан. А вот две преследовательницы из Швеции, Карлссон и Андерссон, могли пролететь мимо тура из-за положительного теста у их коллеги Сван. Но пронесло — он оказался ложным.

В начале расстановка сил примерно напоминала общий зачет тура — Диггинс захватила лидерство, рядом были шведки, в группе лидеров держалась и Сорина. Единственным исключением стала Бреннан — сенсацию этой зимы сразу накрыло, и она поймала просвет в 15 секунд. Андерссон, как и Белов в мужском масс-старте, проверила пелетон на устойчивость к отрывам, но беглянку быстро съели. В итоге, как у мужчин, все решалось на финише.

С одной стороны, радовало, что в четверку лидеров, ушедших разбираться на финиш, вошла Наталья Непряева. Вице-чемпионка прошлого Кубка в этом году никак не могла обрести свою форму и ни разу не заходила на подиум в личных гонках. Но, видимо, не зря в группе Бородавко готовили пик формы именно на Новый год: сегодня Непряева оказалась недосягаема для соперниц. И была очень довольна на финише — это чувствовалось во время интервью даже сквозь маску.

С другой — немного обидно, что лидеры сборной России в «Тур де Ски» не смогли выжать максимум из ситуации. Отставание от Джессики Диггинс составляло больше минуты за три гонки до конца, и это требует подвигов. Но Сорина вовсе отвалилась и в итоге пришла 14-й. Для Ступак все сложилось лучше — она смогла опередить американку и благодаря кризису у Бреннан стала второй в общем зачете «Тур де Ски». От лидера ее теперь отделяет 55 секунд, в программе остался спринт и финальный забег в гору. При определенных обстоятельствах шансы на выигрыш тура у россиянки сохраняются. Во всяком случае, в классическом спринте Ступак точно способна оказаться выше.

Ну а в разборках за золото в масс-старте Непряева мастерски обыграла немку Хенниг и уставшую Андерссон. Наталья захватила лидерство перед решающим спуском и не дала даже подобраться к себе другим. Победный кулак Хенниг в борьбе за серебро как бы намекал, что на победу никто особо и не рассчитывал. Для России победа Непряевой стала четвертой подряд на «Тур де Ски», и подобные серии, видимо, следует искать в каких-нибудь советских архивах или далеких 1990-х. Понятно, что сейчас нет норвежцев, но, как верно сказал Александр Завьялов, в протоколах не перечисляют небежавших — так что это не проблема россиян.

«Тур де Ски». Общий зачет

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 2:25.02

2. Юлия Ступак (Россия) — 0.55

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.42

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.45

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2.06

5. Катарина Хенниг (Германия) — 2.06...

8. Наталья Непряева (Россия) — 2.19

9. Татьяна Сорина (Россия) — 2.23

10. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.04

Расписание «Тур де Ски»:

Валь-ди-Фьемме (Италия)

9 января. 15.05 Спринт, мужчины и женщины (К)

10 января. 14.45 Женщины. Горный масс-старт, 10 км (С). 17.35 Мужчины. Горный масс-старт, 10 км (С)