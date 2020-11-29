Клебо снова «рюкзачит». Большунов пока без золота

Большунов провел отличный этап в Руке даже без побед. Норвежцы снова решили нагло «рюкзачить».

Этап Кубка мира в Руке

Мужчины. 15 км, гонка преследования, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 35.09,8

2. Александр Большунов (Россия) — 0,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 3,0...

7. Алексей Червоткин (Россия) — 32,9...

8. Евгений Белов (Россия) — 33,4

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 35,9...

13. Иван Якимушкин (Россия) — 41,3...

15. Илья Порошкин (Россия) — 50,3...

21. Илья Семиков (Россия) — 1.44,4...

28. Ермил Вокуев (Россия) — 1.58,9...

30. Дарио Колонья (Швейцария) — 2.23,5...

47. Глеб Ретивых (Россия) — 3.30,3

Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.06,2

2. Татьяна Сорина (Россия) — 47,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 48,6...

10. Наталья Непряева (Россия) — 1.15,6...

21. Юлия Ступак (Россия) — 2.26,1...

30. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.17,2...

36. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.55,4...

42. Кристина Мацокина (Россия) — 4.03,3...

44. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.04,8

Первый этап Кубка мира в финской Руке прошел в тишине глухих финских лесов и без зрителей, но полностью оправдал ожидания от дуэли России и Норвегии. Йоханнес Клебо и Александр Большунов разбирались в финишном створе, кто лучше по итогам мини-тура, у женщин зажглась новая звезда — Татьяна Сорина.

Клебо низложили в спринте, но он все равно первый

Йоханнес вышел на старт сезона в хороших физических кондициях. Буквально перед Рукой все норвежцы собрались в Бейтостолене на национальный турнир, и внутренняя конкуренция вынуждает набирать форму сразу. То, что Клебо собираются скидывать свои, показала его профильная гонка — спринт. Обладатель длительной победной серии умудрился проиграть менее известному соотечественнику Эрику Вальнесу. Видимо, спарринг-партнера Клебо натаскали за лето так, что тот стал элементарно обыгрывать именитого коллегу. Большунов в полуфинале смог выдержать темп знаменитой «мельницы» Клебо на последнем подъеме, но на финал Сан Саныча не хватило.

Тем не менее по итогам финского этапа он проиграл всего 39 очков норвежцу — в то время как год назад было 133 и пятое месте в общем зачете. До пика формы далеко, и в таких условиях Большунов выжал максимум возможного — четвертое место в спринте, бронза в «разделке» за напарником по команде Алексеем Червоткиным и серебро в преследовании. Стабильность результатов, без амплитудных колебаний, — это и отличает классного гонщика.

A rather tactical Ruka Triple 15 km F concludes the Mini Tour and the World Cup opener in ??

Congratulations to all concluding the first World Cup races in 2020/21 ?#fiscrosscountry ? Nordic Focus Picture Agency pic.twitter.com/uiZlTduwqC — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 29, 2020

Норвежцы снова «рюкзачили»

На этапе было не так много трэштока, зато на трассе контакта хватало. Перед финальной гонкой преследования он уступал Клебо на старте полминуты и вынужден был тащить на себе Эмиля Иверсена. Норвежцы выбрали привычную тактику «рюкзаков» — Большунов вынужден был сам отработать полдистанции, чтобы догнать вставшего Клебо, а затем везти на себе уже двух норвежцев, которые спокойно ждали финиша и, видимо, своего золотого дубля.

Однако вышло иначе. Иверсен, несмотря на свой универсализм и склонность к сильным финишам, настолько «наелся» за россиянином, что выпрыгнуть из «рюкзака» уже не смог. В какой-то момент Александр даже ненароком дал Эмилю небольшого пинка. Золото Большунов разыгрывал с заклятым соперником Клебо, но здесь борьба была неравна. Тем не менее норвежец выиграл лишь 0,7 секунды — по итогам тура из трех гонок это совсем немного. Впереди длинный сезон, и 39 очков отставания в общем зачете в нем — ничто.

Календарь меняется

Правда, в этом сезоне не состоится второй этап в Лиллехаммере: норвежцы сейчас отменяют все соревнования подряд, хотя в футбол играют со зрителями. В лыжах они придумали формат поинтереснее — из Руки власти были готовы принять только норвежцев. В итоге в олимпийском городе состоится национальный старт, но, слава богу, в зачет Кубка мира он не пойдет. Полное отсутствие логики могло бы заставить Международную лыжную федерацию (FIS) задуматься о смене места соревнований — например, можно было бы продлить Руку. Но бюрократическая машина не умеет поворачиваться так быстро.

Впрочем, все норвежцы могли вообще остаться без Руки — за день до старта Эйрик Мюр Носсум сдал положительный тест на коронавирус, что означало снятие всей команды. Позже было объявлено, что результат «ложноположительный». И на соревнованиях Носсума показывали отдыхающим в сугробах без маски. Похожую историю о ложноположительном тесте рассказал позже и Большунов. Пока пандемия обходит лыжи стороной, но жесткость правил рано или поздно может привести к скандалу.

Therese Johaug was unbeatable in todays 10 km F ? Ebba Andersson however did amazing leading work in the sucessor group and was only caught up by Tatiana Sorina on the final stretch ?#fiscrosscountry ? NordicFocus pic.twitter.com/wCHGidnwJq — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 29, 2020

Новые лица у женщин

В женской части соревнований очень здорово выступила Татьяна Сорина, которая до декрета нечасто появлялась в сборной, а если появлялась — занимала места в четвертом десятке. Сейчас же она сенсационно идет второй в Кубке мира за непобедимой Терезой Йохауг. Проиграла она 48 секунд, зато обогнала целую группу соперниц из двух шведок, американки и норвежки. Супруга тренера сборной объясняет секрет успеха просто — родила, восстановилась, отдохнула. Всем бы так просто это давалось.

Чуть меньше повезло вице-чемпионке прошлого сезона Наталье Непряевой, которая идет в Кубке мира 11-й. В пасьюте она столкнулась с соперницей и упала, что отбросило подопечную Юрия Бородавко далеко назад. Та же Йохауг в Кубке мира пока недалеко — в 49 очках от Сориной. Помогли шведки, выиграв весь пьедестал в спринте. Разумеется, отрыв вырастет — но бороться за серебро в сезоне и медали чемпионата мира в Оберстдорфе реально. Тем более что здесь коронавирус работает на нас — одна из лучших норвежек Хейди Венг из-за панической боязни болезни уже снимается с гонок.

Следующий этап Кубка мира состоится через две недели в швейцарском Давосе.