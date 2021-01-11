Чемпион мира — о триумфе российских мужчин на многодневке, перспективах Ступак и Непряевой на ЧМ и Легкове в роли комментатора.

Александр Большунов стал первым российским лыжником, дважды подряд победившим на «Тур де Ски». Ранее защитить титул удавалось только швейцарцу Дарио Колонье. Также 24-летний уроженец Брянской области поставил два рекорда престижного марафона: оказался на подиуме во всех восьми гонках (пять побед, два серебра и одна бронза) и суммарно привез своему ближайшему преследователю Морису Манифика отрыв в 3 минуты и 23 секунды (в 2016-м Мартин Сундбю опередил Финна Хогена Крока на 3,15). Партнеры Большунова поддержали своего лидера: у наших лыжников 17 медалей из 24 возможных. Понятно, что в «Туре» не участвовали норвежцы, но вряд ли бы кто-то из них смог прервать гегемонию наших лыжников. Об этом «СЭ» рассказал чемпион мира, призер Олимпийских игр-2010 в командном спринте Алексей Петухов.

Большунов будет лидером мировых лыж как минимум ближайшие пять лет

— Большунов одержал первую большую победу для российского спорта в 2021 году, причем с двумя рекордами. Сан Саныч — супергерой?

— Безусловно. Он очень сильный, трудолюбивый спортсмен. Он ставит перед собой цели и достигает их. Молодец. Еще прошлый сезон показал, что человек пришел не на один год, а будет лидером мировых лыж как минимум ближайшие пять лет. Видно, как он прибавляет и прогрессирует.

— Без Йоханнеса Клебо и другие норвежцев эта победа менее ценная?

— Очень приятно смотреть, когда российские комбинезоны заменяют на подиуме красные норвежские. С другой стороны, конечно, хотелось бы побольше конкуренции. Норвежцы — это наши главные соперники, и их не хватало. Но тот факт, что они не приехали на «Тур де Ски» из-за страха перед коронавирусом, — это их проблемы. Если говорить про результаты, то Большунова бы никто не подвинул с первого места. А вот за места с 2-го по 8-е пара норвежцев бы поборолись.

— В одном из интервью Большунов допустил вероятность, что может перейти в биатлон. Если это произойдет, сможет ли он в перспективе стать лучшим и в новой для себя дисциплине?

— Думаю, что это шутка. Надо отдать должное ребятам-биатлонистам, которые на протяжении всей своей карьеры нарабатывают тренаж. Чувство стрельбы в контактных гонках не освоить за один год. Чтобы перестроиться, надо 4-5 лет. Хотя есть яркий пример Дениз Херманн, которая в 2016 году перешла в биатлон, сразу же начала показывать достойные результаты, а в 2019-м стала чемпионкой мира.

В принципе если у Саши есть хорошие навыки стрельбы, он занимался этим в детстве, то такая вероятность есть. Но думаю, что он шутит насчет этого перехода. У него и здесь все хорошо и остается много непокоренных целей.

Участие Ретивых на «Тур де Ски» было оправданно

— Третье место в общем зачете Дениса Спицова — достойный результат, учитывая, что он переболел коронавирусом и практически не имел соревновательной практики в этом сезоне?

— Да, Денис тоже герой этого «Тура». Он действительно переболел коронавирусом в тяжелой форме. Поэтому его победа на последнем, самом престижном этапе была вдвойне приятной. Да и так он провел ряд ярких гонок. Поэтому третье место — очень хорошее достижение, которым можно гордиться.

— Перед началом «Тур де Ски» Елена Вяльбе сказала, что Глебу Ретивых не стоило ехать на марафон, а следовало сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. Что вы об этом думаете?

— Честно, я не видел это высказывание Елены Валерьевны. Отчасти, возможно, она и права, что спринтерам надо концентрироваться на своей работе. И если ты знаешь, что много проигрываешь Федерико Пеллегрино, то не стоит приезжать на «Тур де Ски», дать возможность другим дистанциощикам показать себя. Но в ситуации с Глебом ведь борьба идет за спринтерский зачет. На «Тур де Ски» Ретивых заработал 75 очков — это большое подспорье в борьбе за малый хрустальный глобус. Так что его участие оправданно. Если бы он не поехал на Тур, то этих очков могло бы не хватить в конце сезона. Так что желаю Глебу, чтобы у него и дальше все получалось, часто обыгрывать Пеллегрино. Момент, когда итальянец подошел к Ретивых и пытался в шутку отменять у него красную майку, запомнился всем. Хочется видеть такое как можно чаще. (Смеется.)

— Что скажете о втором и четвертом месте Юлии Ступак и Татьяны Сориной, пропустивших пару предыдущих сезонов из-за декрета?

— Это феноменальный результат. После наших великих лыжниц — Елены Вяльбе, Ларисы Лазутиной, Ольги Даниловой, Нины Гаврылюк, Любови Егоровой — девушки открывают новую главу больших побед сборной России. Не стал бы списывать и Наталью Непряеву, которая начала возрождать это движение. Есть еще способные девочки на подходе. У них неплохая эстафетная компания образовывается. Если говорить про Юлю Ступак, то выиграть гонку на «Тур де Ски» и закончить второй — дорогого стоит. В «Туре» надо бежать каждую гонку, не выпадать из топ-5. Это большой труд Маркуса Крамера, который дает правильную нагрузку, составляет правильный тренировочный процесс. И сама Юля такая спортсменка, который готова расти, развиваться, не боится выполнять большую нагрузку. Другие будут за ней тянуться.

Знаю, что у нее непростые семейные обстоятельства. Умерла мама. Но, надеюсь, весь позитив, который вернулся в ее жизнь с рождением ребенка, окрылит ее на новые выдающиеся результаты. Очень важно сохранить эту уверенность до чемпионата мира. Потому что медаль ЧМ выше котируется в нашей стране, чем «Тур де Ски». Так что желаю ей, чтобы второе место на марафоне сменилась на победу на ЧМ. Это было бы здорово.

Легкову надо поучиться у Губерниева

— Наталья Непряева способна прибавить к чемпионату мира?

— У Наталья очень опытный тренер. Начиная с 1998 года Юрий Викторович Бородавко работает в сборной, подготовил очень много серьезных спортсменов. Когда Непряева попала к Бородавко после Маркуса Крамера, то стала раскрываться. То, что у нее сейчас небольшой спад, возможно, связано с тем, что они пересидели в горах - или что-то недоговаривают. Все-таки мы как зрители не можем знать всю внутреннюю кухню команды. Тем не менее думаю, что на ЧМ она будет одной из фавориток. Может быть, даже лидером нашей сборной.

— Как оцените комментаторский опыт Александра Легкова? Вам было интересно его слушать?

— Честно, я смотрел не так много гонок, но когда включал телевизор, то было приятно послушать человека, который разбирается в тонкостях, знает всю внутреннюю специфику лыжных гонок. Обычный комментатор может не знать таких деталей. Как эксперт он хорош, но до настоящего комментатора ему еще далеко. Ему еще стоит поучиться у того же Всеволода Соловьева, Сергея Курдюкова, Дмитрия Губерниева. Они более глобально ведут репортаж, рассказывают интересные истории, которые могут заинтересовать широкий круг. Но в целом Саша молодец. Знаю, что было много хороших отзывов о его работе. Так что желаю успехов в нелегком и новом для него деле.