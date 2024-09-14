Большунов и Устюгов готовы зарубиться на летнем чемпионате России. Но их новую битву нигде не покажут

Соревнования в Тюмени остались без трансляции.

В Тюмени стартует главный лыжероллерный старт сезона — чемпионат России. В воскресенье, 15 сентября, соревнования откроют коньковые разделки, в которых должны принять участие почти все сильнейшие на данный момент лыжники. Однако увидеть это смогут только те, кто приедет на стадион.

Сильнейший мужской состав

Из лыжероллерных соревнований нынешнего лета и начала осени можно выделить три: чемпионат России в Рыбинске в июле, финал Кубка России в Ханты-Мансийске в конце августа и ближайший старт в Тюмени. Последний в списке и считается главным, ведь на нем можно встретить гораздо больше лыжных селебрити.

Так, впервые с апреля можно будет увидеть в деле Александра Большунова. У трехкратного олимпийского чемпиона не всегда получается выступать на больших соревнованиях летом. Год назад перед сентябрьским чемпионатом России он получил серьезную травму спины на сборе в Раубичах, из-за чего под угрозу встал весь сезон.

Александр Большунов. Фото Соцсети

В нынешнее межсезонье Большунов тоже не избежал болезней. В июне из-за простуды он не смог доработать до конца сбора в Кисловодске. В августе Александр объяснял, что и спина по-прежнему дает о себе знать. «Приведу только один пример, — говорил лыжник «Чемпионату». — Перед отъездом на первый летний сбор я мешки разгружал. Легкие мешки, что там — по 25 кг. Стройматериалы разные. Ну, мешков семь, что ли, перетащил. Ну разве это серьезно для здорового мужчины? Потаскал мешки, помыл двор. А вечером спина напомнила о себе. Хотя, казалось бы, все уже нормально, вроде бы болей не ощущал. Ну е-мое, теперь совсем ничего поднимать нельзя? Возможно, это на всю жизнь».

Ожидается, что в Тюмени выступит и главный антагонист Большунова в российских лыжах Сергей Устюгов. Он сообщил в своих соцсетях, что планирует выступить на чемпионате России в двух гонках из трех. В последние сезоны Устюгов бегает далеко не все гонки, пропуская целые этапы, и все чаще говорит о завершении карьеры. Тем не менее этим летом он довольно активен. Участвовал и в чемпионате России, где вместе с Андреем Мельниченко зацепил золото в эстафете, и бежал спринт на финале Кубка России. Тут, наверное, сыграло то, что старт проходил в родной Югре, соревнования в которой он старается всегда поддерживать.

Выступил Устюгов даже на чемпионате Коми в августе, однако на всю программу не хватило физических кондиций. «Завтра я не побегу кросс, так как есть проблемы с ногами, с ахиллами. Пока бегать не могу, — объяснял он своим подписчикам. — Но ничего. Я знаю, в чем проблема, и буду работать над этим. Так что все нормально».

Чемпионат России в Тюмени — хорошая возможность посмотреть на готовность ведущих лыжников и оценить их перспективы на зимний сезон. Глава ФЛГР Елена Вяльбе в ходе пресс-конференции заявила, что лидер может быть новым: «Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Возможно, Коростелев будет «привозить» полминуты Саше. Перед сезоном у нас спортсмены настроены нормально, прошлый сезон был очень хорошим».

Наталья и Александр Терентьевы. Фото Федерация лыжных гонок России

Без женского лидера

У мужчин в Тюмени ожидается действительно сильный состав, а вот в женских соревнованиях лидеров снова недосчитались. Как будто уже стало традицией, когда сильнейшая лыжница по итогам прошлого сезона не стартует в новом. Год назад с травмами и болезнями мучилась Наталья Терентьева. Ждали, что зимой она все-таки начнет выступать, но этого не произошло. А в апреле стало известно, что Наталья с мужем Александром ждут ребенка.

Без Терентьевой уверенным лидером в прошлом сезоне стала Вероника Степанова, но в августе она объявила, что тоже уходит в декрет. «В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне-2025/26», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

21 августа двукратный призер Олимпиады Александр Терентьев сообщил, что стал отцом. Наталья после рождения дочери не планирует завязывать со спортом и, по словам тренера Егора Сорина, в чью группу недавно перешла лыжница, через месяц-полтора должна приступить к тренировкам. Так что зимой Терентьева будет в строю, но лыжероллеры пока подождут.

Не стоит ждать в Тюмени и Анастасию Кулешову. Причина пропуска чемпионата России — болезнь. В прошлом сезоне Кулешова нередко обгоняла Степанову в дистанционных гонках и сейчас может стать новым лидером. Но это мы тоже увидим только зимой. Также пропустит тюменский старт, а возможно, и весь сезон, Юлия Ступак. Олимпийская чемпионка ушла из сборной, чтобы больше времени проводить с семьей. «Я стала меньше тренироваться. Сейчас больше в семье, занимаюсь делами помимо спорта. Развиваю себя в медийной части, потому что это очень важно для каждого спортсмена. Нам всем надо строить свою жизнь, и мне надо быть не только спорте, но и вне его», — объясняла Юлия Metaratings.

Кто блеснет в Тюмени у девушек: Евгения Крупицкая, Мария Истомина, Алина Пеклецова или, может, Анастасия Фалеева? Это смогут увидеть только те, кто придет на стадион, потратив 100 рублей. Летние лыжные гонки ТВ-каналы не заинтересовали. Следить за соревнованиями можно будет только с помощью онлайн-протоколов на сайте ФЛГР.

Аншлагов не ожидается и на трибунах. Две из трех гонок пройдут в будние дни, а стадион «Жемчужина Сибири», который примет соревнования, находится в 30-40 минутах езды от города.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени



15 сентября, воскресенье

8.30 — 15 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

10.30 — 20 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины



16 сентября, понедельник

11.00 — спринт, финалы, свободный стиль, мужчины и женщины



18 сентября, среда

8.30 — 15 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

10.30 — 20 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины