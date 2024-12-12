Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:00

Большунов вернулся, но завоевал только серебро. Как прошли разделки на Кубке России по лыжным гонкам

Мельниченко выиграл гонку на 15 км на этапе Кубке России, Большунов — второй
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
У Каличевой первое золото на взрослом уровне.

Кубок России-2024/25
Третий этап, Чусовой
Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 километров, свободный стиль
1. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) — 26.18,6
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область/Мордовия) — 19,4
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 19,6
Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 километров, свободный стиль
1. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 35.05,4
2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 0,8
3. Илья Семиков (Республика Коми) — 20,8

В четверг, 12 декабря, в Чусовом (Пермский край) стартовал третий этап Кубка России-2024/25 по лыжным гонкам. Программу соревнований открыла разделка свободным стилем. У женщин в этой дисциплине лучшей стала Арина Каличева, а у мужчин победу одержал Андрей Мельниченко.

Александр Большунов. Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?

Триумф Каличевой

Сначала на старт вышли женщины — на гонку была заявлена 51 спортсменка. И лучшей среди них оказалась Каличева. 22-летняя лыжница показала лучшую скорость на всех отсечках (кроме первых 200 метров) и заслуженно завоевала свое первое золото на взрослом уровне. До этого на этапах в Вершине Теи она неоднократно попадала на пьедестал, но ограничивалась только серебром и бронзой.

Арина молниеносно преодолела все главные участки трассы и оторвалась от своей ближайшей преследовательницы Анастасии Кулешовой почти на 20 секунд.

Екатерине Смирновой, которая провела невероятную концовку разделки, не хватило совсем чуть-чуть до серебра — 0,2 секунды. Но лидерство в общем зачете Кубка России она сохраняет.

Ее партнерша по команде, олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина прилично отстала от топ-3 и финишировала только четвертой.

Лыжница Арина Каличева
Арина Каличева.

Большунов не выиграл

У мужчин наибольшее внимание, конечно же, было приковано к Александру Большунову. Наш многократный олимпийский чемпион непросто начал сезон из-за преследовавших его болезней. В итоге на первом этапе в Вершине Теи он взял только одну медаль за пять стартов — серебро в коньковой разделке на 15 километров. А на втором после вылета в четвертьфинале спринта отказался от масс-старта и уехал в Москву на обследование.

Серьезных проблем со здоровьем оно не выявило, и Большунов вновь вернулся к соревнованиям. До отсечки 5 километров в разделке свободным стилем Александр уверенно шел первым, а затем преимущество лыжника стало таять на глазах. Его ближайший преследователь Андрей Мельниченко по дистанции сначала отставал больше чем на 20 секунд, но потом сократил до минимума, а на финише и вовсе обогнал трехкратного олимпийского чемпиона — всего на 0,8 секунды!

Сергей Ардашев стал победителем масс-старта на&nbsp;20&nbsp;км на&nbsp;этапе Кубка России 4&nbsp;декабря. Лыжники рубятся за престол Большунова. Пока эту борьбу выигрывает Ардашев

Александр в итоге стал вторым, но уже видно, что он начинает возвращать свои привычные кондиции. Пока же не хватает сил на всю гонку. Третье место занял Илья Семиков, выигравший борьбу у Павла Соловьева.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов дебютировал в этом

Александр Большунов
Анастасия Кулешова
Екатерина Смирнова
Илья Семиков
Читайте также
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Жителя Курской области приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости