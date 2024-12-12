Большунов вернулся, но завоевал только серебро. Как прошли разделки на Кубке России по лыжным гонкам

У Каличевой первое золото на взрослом уровне.

Кубок России-2024/25

Третий этап, Чусовой

Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 километров, свободный стиль

1. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) — 26.18,6

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область/Мордовия) — 19,4

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 19,6

Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 километров, свободный стиль

1. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 35.05,4

2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 0,8

3. Илья Семиков (Республика Коми) — 20,8

В четверг, 12 декабря, в Чусовом (Пермский край) стартовал третий этап Кубка России-2024/25 по лыжным гонкам. Программу соревнований открыла разделка свободным стилем. У женщин в этой дисциплине лучшей стала Арина Каличева, а у мужчин победу одержал Андрей Мельниченко.

Триумф Каличевой

Сначала на старт вышли женщины — на гонку была заявлена 51 спортсменка. И лучшей среди них оказалась Каличева. 22-летняя лыжница показала лучшую скорость на всех отсечках (кроме первых 200 метров) и заслуженно завоевала свое первое золото на взрослом уровне. До этого на этапах в Вершине Теи она неоднократно попадала на пьедестал, но ограничивалась только серебром и бронзой.

Арина молниеносно преодолела все главные участки трассы и оторвалась от своей ближайшей преследовательницы Анастасии Кулешовой почти на 20 секунд.

Екатерине Смирновой, которая провела невероятную концовку разделки, не хватило совсем чуть-чуть до серебра — 0,2 секунды. Но лидерство в общем зачете Кубка России она сохраняет.

Ее партнерша по команде, олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина прилично отстала от топ-3 и финишировала только четвертой.

Арина Каличева.

Большунов не выиграл

У мужчин наибольшее внимание, конечно же, было приковано к Александру Большунову. Наш многократный олимпийский чемпион непросто начал сезон из-за преследовавших его болезней. В итоге на первом этапе в Вершине Теи он взял только одну медаль за пять стартов — серебро в коньковой разделке на 15 километров. А на втором после вылета в четвертьфинале спринта отказался от масс-старта и уехал в Москву на обследование.

Серьезных проблем со здоровьем оно не выявило, и Большунов вновь вернулся к соревнованиям. До отсечки 5 километров в разделке свободным стилем Александр уверенно шел первым, а затем преимущество лыжника стало таять на глазах. Его ближайший преследователь Андрей Мельниченко по дистанции сначала отставал больше чем на 20 секунд, но потом сократил до минимума, а на финише и вовсе обогнал трехкратного олимпийского чемпиона — всего на 0,8 секунды!

Александр в итоге стал вторым, но уже видно, что он начинает возвращать свои привычные кондиции. Пока же не хватает сил на всю гонку. Третье место занял Илья Семиков, выигравший борьбу у Павла Соловьева.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов дебютировал в этом