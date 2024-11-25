Неприятное начало сезона для трехкратного олимпийского чемпиона.

Лыжные гонки. Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи

Спринт, женщины

1. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 3.38,50

2. Анна Королева (Белоруссия) — +0,66

3. Алена Баранова (Москва) — +1,04

Спринт, мужчины

1. Денис Филимонов (Татарстан) — 3.09,87

2. Егор Митрошин (Москва) — +0,39

3. Савелий Коростелев (Татарстан) — +0,59

В Вершине Теи продолжается первый этап Кубка страны, который открыл новый сезон у лыжников. После классических разделок спортсмены разыграли медали в коньковом спринте. Пока на старте далеко не все складывается у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Год назад в Хакасии он забрал себе все золото у мужчин, а сейчас во второй гонке подряд не может добраться даже до призовых мест.

Во всем виновата болезнь?

О том, что Большунов находится не в лучших своих кондициях, было понятно за неделю до старта Кубка России. Александр принял участие в разделке на 10 километров в рамках Кубка Хакасии, когда занял пятое место, но проиграл победителю Илье Семикову 35 секунд. Для Большунова уровня последних сезонов это очень много. Сам лыжник вроде бы относился к этому спокойно.

«Начало сезона не всегда получается, но ничего страшного, впереди много гонок. Надеюсь, что буду идти вверх по ступенькам. Не могу сказать пока, улучшается ли состояние, это покажут следующие гонки. У меня получилось не так много покататься на лыжах — была всего одна объемная тренировка, остальные получились скомканными. Я на снег встал менее двух недель назад — это очень мало», — сообщил он в интервью проекту «На лыжи!».

Все-таки Кубок Хакасии старт неофициальный, поэтому думалось, что уж в Кубке России Александр покажет всю свою мощь. Однако результат в первой гонке — 7-е место и 44 секунды отставания от победителя классической разделки на 15 км Савелия Коростелева. Сам Большунов назвал этот проигрыш «трамвайной остановкой», а тренер лыжника Юрий Бородавко еще проговорил проблемы подопечного.

«Александр действительно в октябре — начале ноября серьезно приболел. До сих пор у него сохраняются остаточные явления. Он не мог проделать ту работу, которая нужна для набора хорошей формы. Он в самом начале пути, надеюсь, с каждым стартом его состояние будет все лучше и лучше. Думаю, что к середине — концу декабря он сможет выйти на свои оптимальные кондиции. У меня нет в этом сомнений», — заявил Бородавко Sport24.

Болезни — понятная причина поражений, но не для Большунова. Александр не всегда подходит к сезону или главным стартам в лучших кондициях, однако неизменно берет на них свои медали. Вспомните, как прошлым летом он получил жесткую травму на сборе в Раубичах. Из-за нее он пропустил много тренировок, боялся, что вообще не выступит в сезоне, вот только в итоге Большунов был почти непобедимым, выиграв со старта 23 личные гонки подряд.

Фото Федерация лыжных гонок России.

Татарский дубль

В прологе первого спринта сезона Большунов занял только 19-е место, уступив победителю квалификации Ивану Горбунову 5,5 секунды. Ничего страшного в этой 19-й позиции не было, ведь главное, что в финальную часть он прошел, где все ошибки можно исправить.

Правда, турнирный путь для Александра ограничился четвертьфиналом. В нем лыжники заигрались в кошки-мышки и в середине забега практически встали на трассе, пытаясь пропустить соперников вперед. Тогда стало ясно, что из этого четвертьфинала в следующую стадию пройдут только двое, так как забег получался самым медленным из пяти. В результате Большунов пошел вперед и потащил всех за собой, но в финишных разборках уступил Ивану Безматерных и Александру Терентьеву. Проиграл сам тактически и физически, без сломанных палок, падений и каких-либо других инцидентов.

До Вершины Теи не все доехали. Отсутствуют несколько заметных лыжников. Ряд спортсменов сейчас выступают в Кировске на «Хибинской гонке». Такой старт сезона выбрали, например, Ермил Вокуев, Андрей Мельниченко, Евгений Белов. Уже традиционно не приезжает в Хакасию Сергей Устюгов. У олимпийского чемпиона, как всегда, свой план, в котором он, не форсируя, готовится к главным стартам и не обращает внимания на других.

После вылета Большунова в четвертьфинале ожидалось, что за победу в спринте должны закуситься Иван Горбунов и Савелий Коростелев, выигравший разделку в субботу. Они действительно шли в финале впереди, а Горбунов даже попытался совершить атаку и убежать в отрыв. Но на финиш выходили впятером, где сильнее оказался Денис Филимонов, что можно назвать сюрпризом.

Филимонов представляет Татарстан, а всего из финалистов четыре человека из шести выступают за этот регион. В межсезонье команда сильно усилилась после того, как сборная Архангельской области осталась без главного спонсора. В результате в мощную сборную Татарстана пришли Большунов, Коростелев, Вероника Степанова, хоть последняя и пропускает сезон из-за декретного отпуска.

Фото Федерация лыжных гонок России.

В женском спринте в Вершине Теи победа тоже досталась представительнице татарской команды. Неожиданностей в финале у девушек не произошло. Анастасия Фалеева была сильнейшей в спринтерском в прошлом сезоне и поэтому вышла на гонку в красной майке, которая у нее еще останется. Фалеева все контролировала в финале, не подпустив никого к себе на финише. Теперь на следующую гонку она должна выйти уже в желтой майке лидера общего зачета.

Первый этап в Вершине Теи завершится коньковыми разделками во вторник, 26 ноября. Женщины стартуют в 7.00, мужчины — в 8.45 по московскому времени. После лыжники останутся в Хакасии на второй этап Кубка России. Изначально планировалось, что он пройдет в Тюмени, но там есть проблемы с нехваткой снега.