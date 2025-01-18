Золото досталось Александру Терентьеву.

Кубок России. Этап в Казани. Спринт (К)

Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.55,60

2. Ермил Вокуев — +0,14

3. Александр Большунов — +0,54

4. Иван Горбунов — +0,56

5. Константин Тиунов — +4,26

6. Сергей Забалуев — +4,48

Женщины

1. Анастасия Фалеева — 3.25,77

2. Наталья Терентьева — +0,15

3. Алена Баранова — +1,29

4. Татьяна Сорина — +2,67

5. Ольга Сергеева — +4,61

6. Екатерина Никитина — +8,38

В Казани, где проходит этап Кубока России-2024/25 по лыжным гонкам, состоялся спринт у мужчин и женщин. Победы в нем одержали Александр Терентьев и Анастасия Фалеева. А трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов хоть и завоевал медаль, но продолжил свою серию без побед, которая продолжается весь нынешний сезон.

Сан Саныч выгрыз бронзу

Одним из главных событий гонки, конечно же, было возвращение Сан Саныча. Многократный олимпийский чемпион из-за болезни не принял участие в разделке на 15 км в первый день этапа в Казани, но к спринту подошел во всеоружии. И без особых проблем сначала преодолел квалификацию, а затем дошел до финала.

В финале фаворитом считался Александр Терентьев. Наш еще один титулованный лыжник показал лучшее время в прологе, да и прошлый спринт также в Кирово-Чепецке остался за ним (как и позапрошлый в Чусовом). Помимо Большунова и Терентьева, до решающей гонки добрались Ермил Вокуев, Иван Горбунов, Константин Тиунов и Сергей Забалуев.

В итоге, как и предсказывали эксперты, триумфатором стал Терентьев. Призер Олимпиады-2022 в Пекине вырвал победу на финишной прямой, опередив Вокуева на 0,14 секунды. А обладателя бронзы пришлось определять по фотофинишу. Как выяснилось при просмотре, Большунов выиграл две сотые у Горбунова. Невероятно драматичный финал!

Сан Саныч вновь без золота, но с первой в этом году медалью. В сезоне-2023/24 он выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 стартах, и только дважды он не попал в число призеров — оба раза во время болезни. В сезоне-2024/25 у него по-прежнему нет побед.

Разборки Фалеевой и Терентьевой

У женщин квалификацию выиграла Анастасия Фалеева — лучшая в этом виде программы в текущем сезоне. А Ольга Сергеева и Алена Баранова попали в топ-3. На фоне остальных также заметно выделялась Наталья Терентьева (Непряева), которая прошла пролог достаточно уверенно. Молодая мама, недавно вернувшаяся в большой спорт, также выиграла полуфинал и подошла к решающей гонке с победным настроем.

Финал схлестнул между собой Фалееву и Терентьеву. Анастасия смогла отстоять первое место, выиграв очередной спринт. Наталья уступила ей лишь 0,15 секунды, что весьма неплохой результат для лыжницы, которая провела лишь третью гонку в рамках Кубка. И вообще — Терентьева традиционно лучше выступает в дистанционных гонках, чем в спринте. Бронза досталась Барановой.