Лучшая у женщин — Фалеева.

Кубок России по лыжным гонкам

Третий этап. Чусовой

Спринт, свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Александр Терентьев — 3.05,59

2. Сергей Устюгов — 0,47

3. Сергей Забалуев — 0,69

4. Константин Тиунов — 0,82

5. Денис Филимонов — 2,77

6. Дмитрий Жуль — 47,17



Женщины. Финал

1. Анастасия Фалеева — 3.27,87

2. Татьяна Сорина — 0,24

3. Алена Баранова — 0,61

4. Елизавета Пантрина — 0,76

5. Анна Королева (Белоруссия) — 3,50

6. Елизавета Маслакова — 4,12

В Чусовом (Пермский край), где проходит Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам, завершился спринт у мужчин и женщин. Победы в нем одержали Александр Терентьев и Анастасия Фалеева.

Большунов вылетел на ранней стадии

Еще на стадии четвертьфинала из борьбы выбыл многократный олимпийский чемпион Александр Большунов. Стартовал Сан Саныч резво, но в концовке явно не хватило сил. Пока он еще находится не в своих оптимальных кондициях. В своем забеге Большунов пришел к финишу пятым. До финала добрались Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Забалуев, Константин Тиунов, Денис Филимонов и Дмитрий Жуль.

Терентьев выиграл золото достаточно уверенно, с большим запасом прочности. Представитель Тюменской области вообще выглядел здорово: победил в четвертьфинале, а в полуфинале уступил лишь 0,02 секунды Устюгову. Сергей, кстати, боролся за золото до последнего, но в итоге забрал серебро. Бронза — у Забалуева. То, что ветеран, которого многие списали со счетов в отличной форме — пока что главный сюрприз стартов в Чусовом.

Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Забалуев. Фото ФЛГР

Непряева не дошла до финала

У женщин блистала Анастасия Фалеева. Чемпионка Всероссийской спартакиады-2024 никому не оставила шансов, выиграв четвертьфинал, полуфинал, а затем и финал. Визуально все выглядело очень легко, но работа проделана колоссальная. Не зря спринт — ее любимая дисциплина. У Насти третья победа в трех спринтах этого сезона.

Серебро досталось Татьяне Сориной. Она отстала от Фалеевой на 0,25 секунды, но обогнала Алену Баранову.

Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации, но в основной стадии плей-офф вылетела в 1/2, став четвертой в своей группе. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 Анастасия Кулешова пропустила гонку по состоянию здоровья.