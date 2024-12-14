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Сегодня, 14:00

Большунов так и не выбрался из кризиса, а у Устюгова — серебро. Как прошел спринт на лыжном Кубке России

Терентьев и Фалеева выиграли спринтерские гонки в Чусовом
Егор Сергеев
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР
Лучшая у женщин — Фалеева.

Кубок России по лыжным гонкам
Третий этап. Чусовой
Спринт, свободный стиль
Мужчины. Финал
1. Александр Терентьев — 3.05,59
2. Сергей Устюгов — 0,47
3. Сергей Забалуев — 0,69
4. Константин Тиунов — 0,82
5. Денис Филимонов — 2,77
6. Дмитрий Жуль — 47,17

Женщины. Финал
1. Анастасия Фалеева — 3.27,87
2. Татьяна Сорина — 0,24
3. Алена Баранова — 0,61
4. Елизавета Пантрина — 0,76
5. Анна Королева (Белоруссия) — 3,50
6. Елизавета Маслакова — 4,12

В Чусовом (Пермский край), где проходит Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам, завершился спринт у мужчин и женщин. Победы в нем одержали Александр Терентьев и Анастасия Фалеева.

Александр Большунов в&nbsp;гонке с&nbsp;раздельным стартом на&nbsp;15&nbsp;км свободным стилем. 12&nbsp;декабря. Чусовой. Большунов вернулся, но завоевал только серебро. Как прошли разделки на Кубке России по лыжным гонкам

Большунов вылетел на ранней стадии

Еще на стадии четвертьфинала из борьбы выбыл многократный олимпийский чемпион Александр Большунов. Стартовал Сан Саныч резво, но в концовке явно не хватило сил. Пока он еще находится не в своих оптимальных кондициях. В своем забеге Большунов пришел к финишу пятым. До финала добрались Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Забалуев, Константин Тиунов, Денис Филимонов и Дмитрий Жуль.

Терентьев выиграл золото достаточно уверенно, с большим запасом прочности. Представитель Тюменской области вообще выглядел здорово: победил в четвертьфинале, а в полуфинале уступил лишь 0,02 секунды Устюгову. Сергей, кстати, боролся за золото до последнего, но в итоге забрал серебро. Бронза — у Забалуева. То, что ветеран, которого многие списали со счетов в отличной форме — пока что главный сюрприз стартов в Чусовом.

Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Забалуев.
Фото ФЛГР

Непряева не дошла до финала

У женщин блистала Анастасия Фалеева. Чемпионка Всероссийской спартакиады-2024 никому не оставила шансов, выиграв четвертьфинал, полуфинал, а затем и финал. Визуально все выглядело очень легко, но работа проделана колоссальная. Не зря спринт — ее любимая дисциплина. У Насти третья победа в трех спринтах этого сезона.

Серебро досталось Татьяне Сориной. Она отстала от Фалеевой на 0,25 секунды, но обогнала Алену Баранову.

Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации, но в основной стадии плей-офф вылетела в 1/2, став четвертой в своей группе. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 Анастасия Кулешова пропустила гонку по состоянию здоровья.

Этап Кубка России в Чусовом завершится в воскресенье.

Александр Большунов
Александр Терентьев
Анастасия Фалеева
Сергей Устюгов
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