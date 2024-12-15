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Сегодня, 13:15

Большунов взял две медали в Чусовом. Но побед по-прежнему нет

Семиков победил в гонке преследования на Кубке России в Чусовом, Большунов — второй
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжный гонщик Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
Победителем мини-тура стал Илья Семиков.

Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. Чусовой
Гонка преследования, 10 км, классический стиль, женщины
1. Елизавета Маслакова — 30 минут 10,8 секунды
2. Екатерина Смирнова +1,9
3. Дарья Непряева +2,1
Гонка преследования, 15 км, классический стиль, мужчины
1. Илья Семиков — 38.24,4
2. Александр Большунов +29,8
3. Сергей Ардашев +48,7

В Чусовом в формате мини-тура прошел третий этап Кубка России. Его итог был подведен в гонке преследования, где уверенную победу одержал Илья Семиков. За ним финишировал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, что стало для него вторым серебром на этапе в Пермском крае и третьим в сезоне.

Темная лошадка

В Чусовой Большунов приезжал темной лошадкой, ведь никто не знал, чего от него ожидать. До этого сезона болезни не сильно сказывались на результатах Александра, но нынешняя зима показывает, что он все-таки не железный.

За два предыдущих этапа Кубка России лыжник взял всего одну медаль в 15-километровой коньковой разделке, в остальных гонках он был далек от пьедестала. Всю программу в Вершине Теи он откатать не смог, так как вместо закрывающего этап масс-старта уехал в Москву на обследование. Выяснилось, что показывать свою мощь ему мешали последствия перенесенного ковида. Были сомнения, сможет ли он выдержать весь мини-тур в Чусовом. Решили двигаться от гонки к гонке.

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Открывала этап коньковая разделка на 15 км — та самая дисциплина, на которой в Вершине Теи Большунов взял серебро. В Хакасии он уступил победителю Денису Спицову 9,2 секунды, а в этот раз до золота не хватило мизера — 0,8 секунды отставание от Андрея Мельниченко. Их, и даже больше, Александр проиграл на последних километрах дистанции.

«Естественно, болезнь сказалась. Десять дней, которые он провел в Москве, мы уделяли тестированию, чтобы иметь точную информацию. Активных тренировок не было. Скорее всего, не хватило сил», — объяснял «СЭ» Юрий Бородавко. Вместе с тем тренер сообщил, что видит положительную динамику у своего подопечного и что Александр планирует выступить во всех гонках мини-тура.

До второй гонки — конькового спринта — у лыжников был день отдыха, однако восстановиться за это время Большунов не успел: 25-е место в квалификации и вылет без шансов в четвертьфинале. Он как будто снова откатился назад.

Лыжный гонщик Илья Семиков
Илья Семиков.
Фото ФЛГР

Тяжесть последних километров

Между тем шансы на победу в мини-туре у него сохранялись хорошие. Пасьют Александр начинал на третьей позиции, отставая от лидера Андрея Мельниченко на 35 секунд и 8 секунд проигрывая Илье Семикову. На первой половине дистанции стали оправдываться предстартовые расклады. К отметке 5 километров Семиков и Большунов догнали Мельниченко, которому конек дается лучше классики, и стали убегать от первого номера.

Большая группа преследователей находилась от лидеров в минуте отставания, поэтому быстро стало понятно, что победу между собой разыграют Илья и Александр. Фаворитом в этой битве выглядел Семиков, который этот статус оправдал. За два километра до финиша он замучил Большунова частотой хода, в результате трехкратный олимпийский чемпион своего соперника упустил и бросил борьбу.

Александр Большунов в&nbsp;гонке с&nbsp;раздельным стартом на&nbsp;15&nbsp;км свободным стилем. 12&nbsp;декабря. Чусовой. Большунов вернулся, но завоевал только серебро. Как прошли разделки на Кубке России по лыжным гонкам

Илья финишировал в одиночестве, как и Александр, который удержал второе место. А вот за бронзу развернулась серьезная битва, в которой участвовали девять человек. Был среди них и Савелий Коростелев, который рухнул на старте пасьюта из-за сломанного крепления. Коростелев тогда выплеснул эмоции, с досадой ударив палкой о снег, но, получив от тренера Егора Сорина новую лыжу, бросился в погоню. До медали ему не хватило совсем чуть-чуть — Коростелев занял четвертое место. Бронзу же отвоевал Сергей Ардашев, который уже не в первый раз в этом сезоне выходит победителем в финишных разборках.

Дарья Непряева, Елизавета Маслакова и Екатерина Смирнова.
Фото ФЛГР

В женских соревнованиях победитель мини-тура получился более неожиданным. На старте пасьюта лидером с 15-секундным преимуществом уходила Татьяна Сорина. Поначалу олимпийской чемпионке удавалось увеличивать отрыв, но на втором круге ее догнали. Последнюю отсечку (8,2 км) проходили уже вшестером, где Сорина, взявшая серебро в спринте накануне, все еще виделась фаворитом. Однако опытная Татьяна проиграла соперницам финиш тактически, не получив возможности выпрыгнуть из-за их спин на последних метрах. Первой же черту пересекла Елизавета Маслакова, для которой это первая победа. Серебро у Екатерины Смирновой, которая не только сохранила желтую майку лидера, но еще и увеличила отрыв от основных конкуренток в общем зачете. У лидирующей большую часть гонки Сориной лишь четвертое место, а бронзу взяла Дарья Непряева.

Закроют 2024 год лыжники на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, который пройдет с 22 по 23 декабря. В программе только классические дисциплины: разделки на 5 км у женщин и 10 км у мужчин, а также спринты. Впервые в этом сезоне этап Кубка России должны показать по федеральному ТВ. До этого были только интернет-трансляции.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дарья Непряева
Екатерина Смирнова
Илья Семиков
Сергей Ардашев
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