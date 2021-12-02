Этап Кубка мира-2021/2022 в Лиллехаммере по лыжным гонкам: основная информация

Собрали самую важную информацию о втором старте нового сезона Кубка мира.

Когда и где пройдет второй этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам

С 3 по 5 декабря в норвежском Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам. Всего здесь пройдут шесть гонок. В Норвегии не проводились лыжные старты с марта 2020-го из-за коронавирусных ограничений.

В Лиллехаммере обещают от -6 до -12 градусов Цельсия во время проведения этапа КМ по лыжным гонкам. По причине малого количества снега был отменен скиатлон.

В общем зачете у мужчин после 1-го этапа КМ-2021/2022 в Руке (Финляндия) лидирует россиянин Александр Большунов (174 очка). У женщин — шведка Фрида Карлссон (220).

Расписание гонок второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере: когда и где покажут трансляции

Видеотрансляции гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в прямом эфире покажут на matchtv.ru и Eurosport 1. «СЭ» на своем сайте также проведет онлайн-трансляции стартов.

Расписание гонок 2-го этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Лиллехаммере (время московское)

3 декабря. 14.30. Женщины. Спринт свободным стилем

3 декабря. 14.55. Мужчины. Спринт свободным стилем

4 декабря. 12.00. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км

4 декабря. 14.00. Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км

5 декабря. 11.20. Мужчины. Эстафета 4 x 7,5 км

5 декабря. 13.45. Женщины. Эстафета 4 x 5 км

Состав сборной России на второй этап Кубка мира-2021/2022 в Лиллехаммере по лыжным гонкам

Сборная России по лыжным гонкам на втором этапе Кубка мира-2021/2022 в Лиллехаммере выступит в следующем составе:

· мужчины — Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных.

· женщины — Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Фавориты гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Лиллехаммере: прогнозы

Этап в Лиллехаммере обещает стать сложным для российских лыжников из-за расширенной квоты для норвежцев, которые являются хозяевами соревнований.

Фаворитами в мужском спринте являются норвежцы Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо и Эвен Нортуг, итальянец Федерико Пеллегрино и француз Люка Шанава. У россиян особенно хорошая форма у Александра Терентьева, который силен в классике, но может выдать и отличное выступление коньком. В список претендентов на медали также входят Александр Большунов, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

У женщин в спринте выделяется сборная Швеции, норвежка Майкен Касперсен, швейцарка Надин Фэндрих, а также россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева.

В разделке свободным стилем у мужчин особое внимание стоит уделить норвежской команде, которую пополнили Дидрик Тенсет и Финн Хоген Крог. В сборной России экспертами в свободном стиле называют Дениса Спицова и Евгения Белова. Основное противостояние у женщин будет между норвежкой Терезой Йохауг и шведкой Фридой Карлссон. Помимо старожилов, у россиянок можно поболеть за талантливую 20-летнюю Веронику Степанову.

Кубок мира-2021/2022 по лыжным гонкам: новости и статьи, обзоры гонок, фото, общий зачет КМ и Кубок наций, статистика