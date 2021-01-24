Завал с участием Большунова в скиатлоне. Кто кого поставил на место?

Норвежцы говорят, что россиянин виноват сам, Вяльбе считает, что это был рабочий эпизод.

Первый же старт с участием мужской сборной Норвегии после длительного пандемийного перерыва обернулся скандалом. Лидер сборной России Александр Большунов, работавший в отрыве с пятью норвежцами, упал незадолго до финиша. По версии нашего лыжника, на участке, где не было камер, его выбил с трассы Ханс Холунд, к тому же сломавший в завале палку. В результате Большунов потерял несколько мгновений, не принял участия в финишной разборке и занял в итоге лишь пятое место. Так низко в дистанционных гонках Александр не опускался с февраля прошлого года. Кто же виноват в инциденте?

Каковы факты?

В трансляцию завал, к сожалению, не попал. Сначала камеры показали, как Большунов незадолго до финиша идет в подъем, окруженный со всех сторон норвежцами. Вместе с ним работали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Крюгер и Ханс Холунд. Затем мы увидели, как «поезд» катится на спуске, причем Иверсен, Рете и Крюгер проносятся вперед, а где-то за деревьями Холунд и Большунов влетают в заградительную сетку, но почти сразу поднимаются, продолжая гонку. При этом мимо упавших успевает проскочить замыкавший лидирующую группу Голберг. Далее видно, как норвежская четверка накатывает на финиш, за ней с просветом следует Большунов, а далее — с одной палкой в подъем ковыляет Холунд.

Перед самым выходом на стадион на спуске упал еще и Крюгер, но сделал он это без постороннего вмешательства и успел подняться еще до появления Большунова — таким существенным был просвет. На последних метрах дистанции Иверсен и Рете убежали от Голберга, устроив разборку на двоих (в ней победил Иверсен). Большунов прибыл на финиш почти пешком, проиграв победителю более 20 секунд и более 11 секунд уступив пришедшему четвертым Крюгеру. В микс-зоне Александр был без переводчика, но саркастически прокомментировал свой результат, подняв вверх большой палец и сказав: «Отличная норвежская тактика».

Тренер Большунова Юрий Бородавко в интервью «СЭ» так пояснил слова своего подопечного: «Это было в серой зоне, где нет камер. Холунн просто вынес Саню с трассы. Прямо перед поворотом. Вынес начисто». При этом, по словам Бородавко, протест подавать бессмысленно, поскольку нет качественного видео инцидента. Сам Большунов в эфире «Матч ТВ» пояснил случившееся так: «На последнем спуске Холунд упал на меня, в завал попали, поэтому трое убежали. Без шансов. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я надеюсь, что на чемпионате мира будет чуть получше».

Что говорят норвежцы?

Российские болельщики убеждены, что Большунов попал в «норвежскую коробочку» и что Холунд, не имевший шансов в финишных разборках, намеренно заблокировал россиянина, позволив другим своим соотечественникам убежать вперед. Однако сами норвежские лыжники возмущены такой интерпретацией событий. «Это звучит как шутка. Невозможно воспринимать подобные обвинения всерьез, — приводит Dagbladet слова Голберга. — Все знают, что стоит на кону у всех нас — мы ведем борьбу за путевки в сборную на чемпионат мира. То, что Холунд лег на трассу перед Большуновым, — чушь. Печально, если русские так считают, но я не могу в это поверить».

— Большунов ехал сзади и пытался меня обогнать, — рассказал свою версию инцидента Холунд, который в зоне для переодевания подошел к россиянину и лично высказал ему свои претензии. — Я сломал палки после того, как влетел в сетку. После гонки я спросил у Большунова, зачем он так поступил. Русский атаковал совсем не в то время, когда решалась судьба гонки. И на трассе было много места, где можно было пойти на обгон. Зачем он сделал это в повороте на спуске? Думаю, в таких действиях не было необходимости. Большунов — отличный лыжник и мог спокойно обыграть меня менее рискованным образом.

— Наверное, Большунов был настолько уставшим, что не мог устоять на ногах, — выдвинул свою гипотезу относительно случившегося Иверсен в интервью Dagbladet. — Эпизод с Холундом выглядит странно, но, возможно, Большунов от усталости просто не видел ничего вокруг. Не знаю, специально ли он уронил Холунда, но он действовал как минимум беспечно.

— Вины Холунда в случившемся нет, — продолжил Голберг, видевший завал прямо перед собой. — Большунов просто уткнулся в него сзади. Происшедшее — очень неприятный инцидент. Надеюсь, русский извинится за свои действия. Он поступил непростительно — в этом месте нельзя было идти на обгон. Нужно думать о последствиях.

— Мы все сейчас сражаемся за возможность поехать на чемпионат мира. Никто из нас не стал бы жертвовать собой в такой ситуации, — ответил Рете на вопрос NRK о возможности командной тактики сборной Норвегии в этой гонке.

Recap ?of an exciting mens Skiathlon at Lahti Ski Games ?#fiscrosscountry pic.twitter.com/m9u9oOukgm — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 23, 2021

Позиция Вяльбе

Как бы то ни было, всем очевидно, что возвращение норвежцев на Кубок мира добавило этим соревнованиям огня, и интерес к ним вышел на новый уровень. Дров в топку подбросил и Йоханнес Клебо, пропускающий этап в Лахти из-за своей ковидофобии. Лидер сборной Норвегии подтвердил мысль, которую после пятого места Большунова высказывают многие критики россиян. Дескать, наша мужская команда была крута только в отсутствие норвежцев, а после их появления на Кубке мира вернулась на вторые роли. «Мы показали, что можем победить Большунова. Он был на голову выше всех без норвежцев, приятно, что мы поставили его на место. Думаю, Иверсен смог бы победить Большунова на финише и без завала на дистанции», — цитирует Клебо Aftenposten.

Back with a boom ??

Skiathlon at its best at Lahti Skigames!#fiscrosscountry ?NordicFocus pic.twitter.com/rI4zGoPjIL — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 23, 2021

Проблемы россиян в Лахти подтвердила и главный тренер сборной России Елена Вяльбе. По ее словам, наши сервисеры промахнулись на скиатлон с парафином. «Все ребята сказали, что лыжи ехали плохо. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — отметила Вяльбе.

Что касается момента со столкновением Холунда и Большунова, то Вяльбе не считает инцидент криминальным. «Как Саша говорит, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал. И Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было каких-то умышленных действий со стороны норвежца, — высказалась главный тренер сборной России в интервью «Р-спорт». — Понятно, что нам больше нравится, когда мы завоевываем медали, когда пять-шесть россиян в десятке, но я считаю, что нашим ребятам лучше видеть норвежцев сейчас, понять, какие проблемы у нас существуют. Для того чтобы к чемпионату мира подойти с учетом соревновательных моментов вместе с лидерами».