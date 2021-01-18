Устюгов проиграл в «классике» на Кубке России. Кто обогнал чемпиона мира?

Илья Порошкин может стать новой звездой наших лыж. Он спорит с тренерами и рвется на чемпионат мира.

Кубок России. Мужчины

Спринт (К)

1. Сергей Устюгов

2. Сергей Ардашев

3. Евгений Вахрушев

Раздельный старт, 15 км (К)

1. Илья Порошкин — 40.31,5

2. Сергей Устюгов — 9,5

3. Станислав Волженцев — 1.02,0

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Сергей Устюгов — 41.35,2

2. Владислав Вечканов — 2.55,5

3. Константин Главатских — 2.56,3

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке в эти выходные по накалу страстей мог бы дать фору иному этапу Кубка мира. Именно здесь состоялось возвращение после болезни чемпиона мира Сергея Устюгова. Один из лидеров нашей сборной, пропустивший очень большой тренировочный блок, выиграл спринт и коньковую гонку преследования, заработав право прямо из Кирово-Чепецка ехать на Кубок мира. Но в классической разделке знаменитый лыжник проиграл — 25-летний Илья Порошкин привез фавориту 9 секунд.

История Порошкина — это практически классика современных российских лыж. Парень еще в прошлом сезоне в одной эстафете с Устюговым выигрывал этап Кубка мира. В этом декабре на мини-туре в Финляндии был в мировой десятке на своей любимой «разделке», а в общем зачете попал в топ-15. В любой другой сборной такого лыжника оторвали бы с руками и ногами. Но в России даже таких результатов для продолжения борьбы на Кубке мира оказалось недостаточно. Илья вернулся на российские старты, но теперь — благодаря победе над Устюговым в том числе — снова возвращается в борьбу за место на чемпионате мира.

Видел спину Устюгова, план был — его догнать

— Классическая «пятнашка» — это моя гонка, здесь я настроен бороться за тройку даже на Кубке мира, — рассказал Порошкин «СЭ». — А уж в России нужно было только побеждать. Я стартовал в 30 секундах за Устюговым, видел его, и это очень помогло. Когда на подъеме становилось сложно, смотрел, что Сергей не сдается, и сам тоже наращивал темп. Вообще план был его догнать, но 9 секунд перевеса — тоже неплохо. Сергей возвращается на свой уровень, когда выигрывал кубки и чемпионат мира.

— Устюгова теперь берут на Кубок мира. А вас?

— Меня тоже. Я готовлюсь к Фалуну, там как раз будет 15 км классикой.

— Шансы отобраться на чемпионат мира еще есть?

— Команда окончательно еще не сформирована. Я буду бороться. Цель — бежать на мире классический марафон на 50 км.

— Почему в начале сезона вы не смогли закрепиться в основе?

— В нашей команде очень высокая конкуренция. Чтобы иметь место на Кубке или тем более чемпионате мира, нужно ярко проявлять себя. Мое девятое место в Руке — это хороший результат, но не яркий. Мы с тренером Егором Сориным решили, что лучше пока побегать в России и там набрать форму. Посидели в Давосе на высоте, сделали там хороший тренировочный объем — около 25 часов в неделю, а потом я вернулся и выиграл две «разделки» — на «Красногорской лыжне» и в Кирово-Чепецке.

— Вы чистый «классист», свободный стиль не особо любите. Почему так?

— У меня так с юниорского возраста пошло. А в этом сезоне я сознательно сделал упор именно на классический стиль. Много работал над дабл-поллингом, отрабатывал имитацию в подъемы именно классикой... Решил точечно настраиваться на классические гонки и пытаться их выигрывать.

— Странно, современные лыжи ведь, наоборот, стремятся к универсальности?

— Я не то чтобы совсем забросил «конек». Его тоже тренирую, естественно. Но классика у меня по технике экономичней, и мне больше нравится. Думаю, если будет прогресс в классике, то конек сам подтянется.

Армстронг сделал свой выбор, не мне его судить

— Вас тренирует Егор Сорин, который по возрасту не сильно старше...

— У нас десять лет разницы, это все-таки довольно заметно. Мы работаем уже третий год, и мне с ним нравится. Егор — именно такой тренер, какой мне нужен. Главное, что он не боится постоянно пробовать новое. И дает мне определенную свободу в тренировочном плане, прислушивается к моим мыслям.

— Это как?

— Я не готов слепо слушать любого тренера. План может быть расписан на месяц или больше вперед, но коррективы вносятся почти каждый день. Мне нравится самому что-то придумывать и сразу же это пробовать. Например, делаешь интервальную работу, прошел несколько подъемов и думаешь — а может, еще подъем добавить, а вот это упражнение из конца, наоборот, убрать. Для меня тренировка — это творческий процесс. Мир же постоянно развивается, странно было бы, если бы наши планы стояли на месте.

— Правда, что вы увлекаетесь классической литературой?

— Классику читал раньше, сейчас больше переключился на разные истории успеха. Из последнего впечатлила биография Б.Ю. Александрова — основателя бренда глазированных сырков. Вообще мне нравится читать, это уже образ жизни. Не то чтобы я какой-то гениальный, нет. Как и все, могу зависнуть в Instagram или сериал посмотреть. Но в перерывах хочется взять книжку.

— Биографию Лэнса Армстронга читали?

— Конечно, года три назад. Что тут сказать? Лично для меня допинг — это неправильно, это зло. И на допинге каждый мог бы показать такие результаты, как Армстронг. Но Лэнс сделал свой выбор, и не мне его судить.

Илья Порошкин

Родился 8 августа 1995 года в Сыктывкаре.

Тренеры — Алексей Тропников, Валерий Панюков, Егор Сорин.

Бронзовый призер универсиады в Красноярске (2019). Победитель этапа Кубка мира в эстафете (2019).

Чемпион России среди юниоров (2015).