Чемпион мира среди юниоров Андрей Собакарев смирился с тем, что ему придется покинуть группу Юрия Бородавко в олимпийский сезон.

На прошедшем в Тюмени чемпионате страны Собакарев стал третьим в марафоне. А после финиша сделал громкое заявление о том, что покидает группу Юрия Бородавко, так как тренер хочет сосредоточиться на работе с Александром Большуновым. Выглядело это немного странно: в конце концов, в группе Бородавко, помимо Большунова, еще много спортсменов. И непонятно, почему отцепить в олимпийский сезон решили именно бронзового призера чемпионата России. Что все-таки произошло на самом деле, Собакарев рассказал в интервью «СЭ».

С коронавируса прошло уже больше четырех месяцев, а запахи до сих пор не вернулись

— Я давал интервью сразу после гонки 50 км, по горячим следам, и журналисты потом еще выдернули некоторые мои слова из контекста, — рассказал Собакарев. — Я, конечно, понимаю, что нужны кликбейтные заголовки. Но я, наоборот, говорил, что Большунов — огромный молодец в том, как много он тренируется и какое внимание уделяет каждой мелочи. Другой вопрос, что для кого-то лучше в подготовке гнаться за лидером, а для кого-то — прислушиваться к собственным ощущениям.

— Решение о выводе из группы Бородавко стало для вас сюрпризом?

— Нет, я этого ожидал и в принципе смирился. По ходу сезона у меня не было результатов, какими можно было бы гордиться. Конкуренция в команде высокая, и, видимо, Юрий Викторович решил, что на данный момент будет лучше нам поработать отдельно. При этом мы в нормальных отношениях, все хорошо.

— Обычно, когда спортсмен не проходит в сборную по результатам, но доволен тренером, он просится остаться в группе, при условии, что его тренировки будет оплачивать регион.

— Я задавал этот вопрос, но Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «СЭ») в этом году запретила такой вариант. В олимпийский год она не хочет, чтобы тренеры распылялись. Но в принципе мне сказали, что двери сборной команды всегда открыты. Нужно показывать результат и возвращаться.

— Сезон у вас совсем не получился?

— Кроме третьего места на чемпионате России не доволен вообще ничем. Из-за болезни подготовки в начале сезона не получилось, при этом я постоянно стартовал на российских соревнованиях. А когда выступаешь, не проделав базовой работы, то форма не растет, а скорее наоборот.

— Зачем тогда вы выступали? Может, лучше было взять паузу и провести качественный сбор?

— Когда уезжал из расположения команды, Юрий Викторович сказал, что нужно выступать везде. Так я и делал. Мы с ним периодически созванивались, держали связь. Но в основном я работал сам.

— Вы тяжело перенесли коронавирус. Как это было?

— У меня были симптомы. Температура в районе 37 градусов держалась больше десяти дней. Вялость, слабость, какое-то непонятное состояние — и без особой динамики... Прошло уже больше четырех месяцев, а запахи до сих пор не вернулись. При этом я все-таки не вполне понимал, что случилось с организмом, и сразу после болезни поехал на контрольные старты, отбор на Кубок мира. И неудачно.

У Большунова прикольное чувство юмора

— Правда, что в группе все локации сборов и методика строятся под Большунова, а остальным спортсменам приходится как-то подстраиваться?

- Есть такое. Но это абсолютно нормально, Саша — лидер мировых лыж. Нужно стремиться к тому, чтобы тоже стать лидером, и тогда подготовка будет строиться под тебя.

— Большунов действительно тренируется с утра до ночи и гораздо больше всех остальных?

— Сейчас об этом все спрашивают. В принципе, я ничего нового не скажу — Саша действительно работает очень много. Например, за счет того, что он на том же пульсе поддерживает более высокую скорость, он за одинаковое время тренировки сделает больший объем, чем остальные.

— В общении он нормальный парень?

— Конечно. У Саши прикольное чувство юмора, он часто очень остроумно шутит. Наверное, он немного не так общается, как остальные, но это потому, что он всегда сосредоточен на результате.

— Правда, что поначалу вам было так тяжело адаптироваться к нагрузкам в группе Бородавко, что у вас даже во сне мышцы сокращались, как будто вы бегаете?

— Мне было сложнее, чем ребятам, которые пришли из юниорской сборной. Потому что там методика более или менее похожа на ту, которую использует Юрий Викторович. А я до взрослой сборной работал с отцом и делал совсем другую работу. У Бородавко очень много силовой, я до него не понимал, что это такое. Поначалу было очень сложно, но постепенно адаптировался.

— То есть сейчас вы уже такой же качок, как все остальные?

— Ну, в общем, да.

— Задача отобраться на Олимпиаду на будущий сезон перед вами стоит?

— Олимпиада — это одновременно цель и большая мечта. Мне хочется доказать, что я достоин того, чтобы входить в сборную, что могу показывать результат. Возраст еще позволяет, так что постараюсь это сделать.

Андрей Собакарев

Родился 20 декабря 1996 года

Выступает за Новосибирскую область

Чемпион России (2017)

Участник этапов Кубка мира с 2018 года

Чемпион мира среди юниоров (2019)

Призер Универсиады (2019)

Лучший результат в личных гонках на этапах Кубка мира — 14-е место в спринте (2020).