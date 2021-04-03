«Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат». Рассказ чемпионки России из села на 300 человек

Говорит лыжница Мария Истомина — уроженка поселка Усть-Буб.

Сегодня на чемпионате России по лыжам в Тюмени прошел последний вид женской программы — марафон. Его с большим преимуществом красиво выиграла представительница Пермского края. Истоминой 24 года, и у нее удивительная история. Начала всерьез заниматься лыжами лишь 8 лет назад, а в родном селе не осталось даже школы. Не лыжной, а общеобразовательной. И ее слова про зарплаты и сложности перехода из юниоров во взрослые раскрывают глаза на многое.

В Усть-Бубе нет условий, чтобы тренироваться

— Сегодня не было лидеров сборной России — Сориной и Непряевой. Смогли бы с ними побороться на равных?

— Жалко, что не бежали девочки, ни Таня, ни Наташа, хотелось поработать на их темпе. Тяжело говорить, обыграла бы я их или нет, зависит от самочувствия и подготовки лыж. Именно поэтому я сегодня сразу начала работать быстро, чтобы не мусолить. Решила никого не ждать. Бежать в своем темпе и все.

— Такие побеги редко бывают в марафонах. Шли на риск?

— Ну да. Нам нужно учиться. На этапах Кубка мира тебя никто не ждет, все сразу начинают бежать. Это только в России все ждут, караулят, а в конце ускоряются.

— Кто круче на этом чемпионате России — Сорина или Большунов?

— (смеется) Они оба — большие молодцы, и та, и другой. На чемпионате России доказывают свой статус лидеров сборной.

— Вы из села Усть-Буб Пермского края населением 300 человека. Что там есть?

— Магазин есть, библиотека... В школе у нас училось 70 человек. Нас таскали по всем соревнованиям, мы везде участвовали — бег, лыжи, баскетбол, волейбол, везде одни и те же люди. Но сейчас там нет условий, чтобы тренироваться. Я живу в Перми, а туда приезжаю к родным. Недавно ездила туда на день перед чемпионатом России. А до этого не была где-то полгода.

— Как вы в принципе стали лыжницей?

— Я начала профессионально заниматься лыжами только в 16 лет. Конечно, до этого на них стояла, но для меня пройти 10 км тогда было марафоном. (смеется)

Финансовый вопрос стоит остро

— У нас часто проблемы с переходом с юниорского уровня на взрослый, во многих видах. Все медали на молодежных чемпионатах теряются. Почему?

— Очень часто из ребенка выжимают все в детском и юношеском возрасте, потом сложно расти дальше, а это должно происходить за счет тренировок. Но если у ребенка объём 9000 (судя по всему, имеется в виду объем легких в кубических сантиметрах. — Прим. «СЭ»), куда дальше? Проблема в этом. Ну и психология. Из меня не выжали. (смеется) Наверное, я не так шикарно перешла во взрослые, как Фрида Карлссон, но постепенно поднимаемся!

— Финансово было тяжело переходить на профессиональный уровень?

— Очень. У меня мама — учитель. Зарплата не сказать, чтобы очень большая. Но у меня есть старшая сестра, они с мамой старались мне помогать, покупать какой-то инвентарь. Тренер тоже что-то увидел во мне, поэтому вкладывал свои деньги, чтобы вывести куда-то на сборы и так далее. Потом у нас появилась школа «Старт», и стало проще.

— А что именно произошло в 16 лет?

— В 16 лет я просто пришла к тренеру. Никто меня не хотел брать, потому что возраст был уже приличный. А у меня нет техники... Вообще ничего. Но тренер все равно сказал: «Приходи». Он увидел, что из меня может что-то получиться. А обычно лыжами начинают заниматься лет в 10, уже активно ездят по сборам.

— В селе есть чем заниматься кроме лыж или поселок вымирает?

— Сейчас закрыли школу и стало тяжело. Заниматься особо нечем. Но когда школа работала, там были разные кружки, и мы много куда ездили, везде участвовали. Были соревнования по медицине катастроф, например. У нас очень старались детей развивать.

— Кто-то из ваших земляков занимается лыжами профессионально?