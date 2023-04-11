Финны ищут «крота», написавшего Большунову. А норвежцы игнорируют резонансное заявление Сан Саныча

При этом скандинавы разбираются с Якобсен, поддержавшей россиян.

После финала Кубка России в Кировске, всего в 300 километрах от границы с Норвегией, Александр Большунов сделал интересное заявление о том, что получил поддержку из стана сборной Норвегии. Однако, судя по последовавшим событиям, на родине лыжного спорта не собираются идти навстречу русским.

Таинственный русофил

Вот что сказал Большунов:

— Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом, — сказал Большунов. — Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими, — цитировал его ТАСС. Фамилию Большунов называть не стал, чтобы не подвергать лыжника атаке норвежских СМИ.

Фото Global Look Press

Сан Саныч почти угадал реакцию норвежцев — они не стали нападать на спортсмена. Они просто проигнорировали эти слова. В Норвегии заявление процитировало лишь одно медиа. По поиску в норвежском Google нашлась 1 (одна) новость о Bolsjunov за последнюю неделю — привести слова Александра решился только Nettavisen.

И имея некоторый опыт чтения норвежских СМИ, можно сказать, что это не похоже на случайность. Обычно NRK, Dagbladet, VG, Aftenposten интересуются Большуновым и освещают его заявления, особенно в контексте норвежской сборной. В этот раз больше внимания получило даже последнее интервью Александра Кержакова. Фактчекинг тоже особо не нужен — это цитата спортсмена, которая не нуждается в верификации. Не хочется об этом думать, но больше похоже на замалчивание. Тогда убеждаемся лишний раз, что двойные стандарты в работе СМИ есть в любой стране мира вне зависимости от уровня ее демократичности.

Астрид Якобсен. Фото Global Look Press

Олимпийской чемпионке угрожают разбирательством

Зато в Норвегии активно обсуждают Астрид Якобсен. И вот тут NRK уже тут как тут — приводит слова гребца Кьетиля Борха о том, что Якобсен подрывает устои норвежского спорта.

Гребец имеет основания возмущаться — он отправил письмо в Спортивный совет Норвегии, в котором комиссию спортсменов возглавляет Якобсен. По словам Борха, «норвежская спортивная демократия ослаблена и находится в неустойчивой ситуации, когда наша точка зрения и интересы не защищены в соответствии с уставом». Он призывает к немедленному расследованию.

Речь идет о словах Якобсен, которая на встрече с МОК в январе высказалась против дискриминации по паспорту, де-факто выступив за возвращение российских и белорусских спортсменов. По мнению Борха, это Якобсен слишком много на себя взяла, а опрос в WhatsApp показал, что большинство норвежских спортсменов за сохранение бана. Якобсен отвергает обвинения и говорит, что не заходила за пределы повестки встреч.

У Большунова есть «крот»?

Зато финны оттянулись на теме по полной. Финское издание Ilta Sanomat назвало собеседника Большунова «кротом» и озаглавило статью так (перевод Google)

В ней не содержится эмоциональных оценок, но добавляется, что Большунов не стал говорить фамилию, чтобы не подвергнуть норвежца-«крота» «злонамеренным атакам со стороны норвежских СМИ». Хотя такой формулировки в словах Александра вроде бы не было.

Так или иначе, пока анонимное обращение к Большунову — всего лишь эпизод. Станет ли он кирпичиком в фундаменте условий для возвращения — решать будет международная федерация (FIS), но при нынешних критериях Международного олимпийского комитета возвращение конкретно Большунова невозможно — он служит в Росгвардии и присутствовал на концерте в «Лужниках» 18 марта 2022 года.