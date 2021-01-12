Лыжников на ЧМ лишат даже эмблемы федерации. Почему не удалось договориться?

Единственный чемпионат мира по зимним видам спорта, на котором у России есть шанс выступить под собственным флагом, — турнир по бенди в Сыктывкаре.

На это неделе наши гандболисты станут первыми, кто в полной мере ощутит на себе декабрьский вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению России от международных соревнований на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. На чемпионате мира в Египте подопечные Велимира Петковича будут выступать как «Команда ФГР», то есть под флагом и логотипом Федерации гандбола России. Такое же право получили и российские команды по бобслею и скелетону, которые в начале февраля отправляются на ЧМ в Германию. А вот в лыжных видах спорта иная ситуация. Александру Большунову и компании придется выступать на ЧМ-2021 под флагом FIS. Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, что каждая международная федерация самостоятельно принимает решение по символике российских спортсменов на международных стартах.

— Главное требование, чтобы это был не государственный флаг РФ и не исторический, — отметил «СЭ» Артем Пацев. — То есть наш имперский флаг — черно-желто-белый — тоже не может быть использован. Остальное на усмотрение международных федераций. Но тут есть один интересный момент. Допустим, российская команда выступала в квалификационном турнире под собственным флагом, так как ограничения распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Как быть, если она успешно прошла отбор в финальную часть, допустим, футбольного чемпионата мира? Ведь получается, что в отборе участвовала одна команда, а в финальной части будет играть другая.

СБР направил официальный запрос в IBU

Так почему гандболистам и бобслеистам удалось договориться, а лыжникам нет? Дело в том, что чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в нескольких дисциплинах. А у ФЛГР и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России — разные логотипы. А выступать одной команде на ЧМ в двух разных формах — не круто. Призер ЧМ-2021, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонка Сергей Крянин видит в этом решении только плюсы.

— Это говорит о доверии FIS к российской сборной, — пояснил «СЭ» Сергей Крянин. — В этой сложной ситуации они предоставили нам свои логотипы, не стесняются нас, как своих полноправных членов. Это правильное решение. Было бы гораздо хуже, если бы мы выступали в белых комбинезонах нейтральных атлетов без каких-либо опознавательных знаков.

До ЧМ по лыжным видам спорта состоится еще ЧМ по биатлону. Правда, у Союза биатлонистов России (СБР) пока нет понимания, под какой символикой мы будет выступать в Поклюке. Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов пояснил «СЭ», что СБР отправил запрос в IBU по этому поводу, но пока не получил ответа. Ранее глава федерации Виктор Майгуров в интервью «Матч ТВ» отметил, что именно на ЧМ, скорее всего, придется выступать в других комбинезонах.

Велика вероятность, что биатлонистам вряд ли разрешать выступать в Словении под символикой СБР. Дело в том, что уже три года СБР находится в статусе временного члена международной федерации и пока не выполнил все 12 условий восстановления своих прав. Причина — большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили право выступать на Кубке мира под своим флагом, однако страна лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь своих представителей в международной федерации.

«Вставай, страна огромная» вместо гимна

Ограничения коснутся и неолимпийских видов спорта. Например, если турнир претендентов по шахматам выиграет один из российских игроков (Ян Непомнящий, Александр Грищук, Кирилл Алексеенко), то в матче на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном он будет выступать под флагом ФИДЕ. Тоже самое касается и выступления сборной России на командном чемпионате мира по шахматам.

— При этом ограничения не будут распространяться на другие соревнования календаря ФИДЕ, в том числе на матчи шахматной Олимпиады или Кубка мира, — пояснил «СЭ» президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Иная ситуация в хоккее с мячом, который также является неолимпийским видом, но подписавшим соглашение с МОК. С 30 марта по 4 апреля Сыктывкар должен принять у себя чемпионат мира по бенди. Конечно, если не помешает пандемия.

— Проведение ЧМ пока под вопросом, — отметил «СЭ» знаменитый тренер, член президиума Федерации хоккея с мячом России Владимир Янко. — Сыктывкар полностью готов, но все зависит от решения скандинавских сборных — шведов, финнов и норвежцев. Пока они не подтвердили своего приезда, а без них проводить ЧМ нет смысла. Тем не менее, наша команда продолжит подготовку к главному старту года. В конце января или в начале февраля мы проведем мини-турнир в Иркутске с участием первой, второй сборной и местного клуба.

— Если турнир состоится, то Россия проведет его под своим флагом?

— Да, тут никаких проблем нет. У нас отличные взаимоотношения с международной федерацией, никто нам палок в колеса вставлять не будет. Все-таки мы не олимпийский вид спорта, у нас свои дела. А нашим спортсменам по другим видам спорта, где запретили использования символики и гимна, можно спеть на подиуме «Вставай, страна огромная». И пусть наши «друзья» подумают, что лучше, когда мы поем эту песню или гимн России.