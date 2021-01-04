Большое интервью тренера российской сборной в день отдыха на «Тур де Ски».

Тренер сборной России Маркус Крамер в день отдыха на многодневке «Тур де Ски» ответил «СЭ» на все актуальные вопросы:

— что может помешать победе Александра Большунова в общем зачете?

— помирились ли после стычки на трассе Евгений Белов и Алексей Червоткин?

— как получилось, что Юлию Ступак сфотографировали на стадионе без маски?

— когда вернется на Кубок мира после перенесенного коронавируса Сергей Устюгов?

— и как получилось, что на осеннем сборе в его группу ворвалась эпидемия?

Маркус Крамер.

Три минуты штрафа для Червоткина — это перебор

— Артем Мальцев из вашей группы еще осенью был в настолько плохой форме, что не смог отобраться на Кубок мира. А теперь проводит лучшую гонку в своей жизни и идет вторым в общем зачете «Тур де ски» вслед за Большуновым. В чем секрет?

— Мы работаем с Артемом второй год. В прошлом сезоне он не до конца понимал мои требования. Но сейчас у нас полное взаимопонимание. Мы поменяли кое-что в технике передвижения, особенно в классическом стиле, но и в коньке тоже. Старые ошибки возвращаются только на фоне усталости, ближе к концу гонки. Но это нормально, так происходит почти у всех.

— Он отстает от Большунова в общем зачете примерно на 50 секунд. Реально побороться за победу?

— Не думаю, Александр очень силен. Да, в преследовании Артем был быстрее, но тут нужно понимать: стартовать первым и идти в отрыве куда сложнее, чем преследовать лидера. Если только не случится чего-то форс-мажорного, вроде завала или ужасной ошибки с лыжами, то Большунов должен выиграть. Я уверен, что победа будет его. А для Артема сейчас важно сохранить место на подиуме. Он универсальный гонщик, может показывать результат в спринте и дистанционной гонке обоими стилями. Но в принципе, мы готовимся к чемпионату мира, это главная цель. А «Тур де Ски» важен именно как этап подготовки.

— Что с Евгением Беловым и Алексеем Червоткиным? Они помирились?

— Я знаю, что они поговорили вечером. Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей. Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они вместо того, чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но мне кажется, просто оба были в шоке.

— Вы говорили после этого с тренером Червоткина Юрием Бородавко?

— Конечно. Мы все обсудили, все нормально. Червоткина ведь дисквалифицировали сразу за два эпизода: метров за 500 до того спуска, где они упали, он поменял лыжню и помешал одному из гонщиков. Но при этом я считаю, что три минуты штрафа — это слишком много. Вполне достаточно было бы желтой карточки или хотя бы минутного штрафа.

— Что думают о столкновении русских тренеры из других команд?

— Все прекрасно понимают, что в российской команде супер-высокая конкуренция. Чтобы гарантировать себе место на следующем этапе Кубка мира, нужно в каждой гонке минимум попадать в топ-10. С одной стороны, это здорово, но с другой — порой случаются вот такие эпизоды. У нас не командный вид спорта, каждый сражается за свой собственный результат. Но важно делать это в рамках правил.

Ступак и Непряеву не штрафовали за маски

— Расскажите о возвращении Юлии Ступак после декрета? Сейчас она имеет неплохие перспективы подняться на подиум «Тур де Ски».

— Это было очень непросто! Знаю, что порой Юля начинала сомневаться, получится ли вернуться на прежний уровень. Но примерно с октября, когда мы встали на лыжи, я увидел, что она на правильном пути. А особенно ее вдохновило второе место на этапе Кубка мира в Давосе. В дистанционной гонке, да еще коньковой! Для нее это супер. Юля вообще по жизни очень целеустремленный человек и четко знает, чего она хочет.

— Например?

— Она позвонила мне спустя недели две-три после родов и сказала: «Ну что, Маркус, я готова начинать тренироваться. Хочу еще одну медаль на чемпионате мира и минимум две — на Олимпийских играх. Что я должна для этого сделать?» И впоследствии она на сто процентов выполнила весь план. Когда спортсмен настолько четко понимает тренировочный процесс и зачем он выполняет то или иное задание, работать гораздо легче.

— Что за история, когда Ступак и Наталью Непряеву оштрафовали за то, что они сняли маски на стадионе?

— Это какое-то недоразумение. Я знаю, что Юрий Чарковский (менеджер сборной — Прим. «СЭ») заплатил штраф, но речь шла об одном из членов сервис-бригады. Юлия и Наталья не имеют к этому отношения. Да, было такое, что они на несколько мгновений забыли, что нужно надеть маски. Но это было сразу после финиша или перед стартом, когда спортсменки еще не отошли от эмоций гонки. FIS отнеслась к этому с пониманием, просто попросила на будущее быть внимательней. Естественно, мы постараемся не повторять таких ошибок.

Устюгов побежит на этапе Кубка России

— Что с Сергеем Устюговым? Он уже начал выступать в местных соревнованиях, когда мы увидим его на Кубке мира?

— Сергей говорил, что в классической гонке чувствовал себя хорошо, на следующий день в коньковой — уже тяжелее. Но постепенно его состояние улучшается. На данный момент, он нормально тренируется уже около трех недель, но сейчас объемы нужно увеличивать. Той работы, которую он делает на сегодняшний день, недостаточно для по-настоящему хороших результатов. Мы решили, что он будет готовиться к этапу Кубка России в Кирово-Чепецке 14-17 января, а после этого мы решим, стоит ли ему приезжать на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне.

— Что за история с тем, что у Устюгова долго не могли найти коронавирус?

— Мы были на сборе в Финляндии. Сергей постоянно жаловался на слабость, усталость, головную боль. Я не мог понять, в чем дело, потому что все тесты на коронавирус у него были отрицательными. Сергей вернулся в Россию и там сдал тест на антитела, который оказался положительным. И это все объяснило: ведь у других ребят ранее при коронавирусе были похожие симптомы.

— Что случилось у вас на осеннем сборе в Валь-Сеналесе, когда как раз многие заболели?

— Для меня это был небольшой шок. До конца сбора оставалось дня четыре, мы сдали регулярные тесты, и вдруг оказалось, что у некоторых спортсменов они положительные. При том, что никаких симптомов не было. Нас посадили в карантин в гостиничные номера, естественно, без возможности тренироваться. А на высоте такое вот сидение в номере очень неприятно — там важно поддерживать нужный уровень нагрузки. Но хорошо, во-первых, что это уже было в конце сбора, а во-вторых, что повторные тесты у всех были отрицательными и мы смогли уехать домой.