Алексей стал одним из самых ярких российских лыжников в завершившемся сезоне.

25-летний Алексей Червоткин точно запомнился всем, кто следил за чемпионатом мира. Его фантастический первый этап в эстафете, на котором он всем привез почти минуту, подарил всей стране надежду в победу над Норвегией. А ведь по ходу сезона у него были первые в карьере личные подиумы в Кубке мира. Да и своими попытками убежать в дистанционных гонках россиянин заставлял многих изрядно понервничать. Чего стоит только марафон на финале Кубка мира в Энгадине.

— Алексей, вы наконец дома. Можно поздравить?

— Точно. С октября не был! Тут, конечно, хорошо. Отдыхаю, но и про тренировки не забываю. Впереди чемпионат России.

— Что побежите?

— Планирую спринт, тридцатку, командный спринт и разделку.

— А как же эстафета и марафон?

— Дело в том, что в нашем регионе (Червоткин выступает за Кировскую область. — Прим. «СЭ») не набирается четырех лыжников. В прошлом и позапрошлом сезонах многие ушли, выступают теперь за другие области. Меня же все устраивает. Сборы оплачиваются стабильно и своевременно, это очень важно. Но вот команду на большую эстафету набрать не можем. А что касается полтинника, то я хочу выступить на Югорском марафоне. Пробежать хорошо два марафона за такой короткий период сложно.

Когда убегал в Энгадине, Большунов притормозил группу

— Сезоном вы довольны?

— Рост, несомненно, есть. Прежде у меня не было личных подиумов. Но если посмотреть в общий зачет Кубка мира или дистанционный, то мои нынешние позиции меня не устраивают (Алексей и там и там 13-й. — Прим. «СЭ»). Тем более что возможности были. На «Тур де Ски» из-за обидного штрафа я потерял очень много минут и очков. Плюс мне пока не хватает стабильности. Вот в Руке хорошо пробежал разделку, стал вторым, а на следующий день в преследовании мне было слишком тяжело. В протоколе седьмой, но по чистому времени даже в пятнашку не попал. Может быть, оставил много сил и эмоций в первой гонке, но таких западений хотелось бы избежать.

— Еще для вас это чуть ли не первый год, который вы прошли без серьезных болезней.

— Совсем без них не обошлось. Летом у меня было что-то вроде гайморита. В результате важный сбор в Терсколе практически сорвался. Пришлось лететь в Москву на лечение. Еще был небольшой сбой в Фалуне, пришлось сняться с того этапа. Но там отчасти была перестраховка. Я теперь стараюсь внимательнее следить за сигналами организма. Если насморк или какие-то ощущения в горле, уже не игнорирую их, как раньше. Не довожу все до состояния, когда температура зашкаливает и все совсем плохо. Но опыт приходит постепенно.

— Финал Кубка мира. Все были в восторге от вашей отчаянной попытки убежать в марафоне. Как сейчас вспоминается тот эпизод?

— Наверное, не лучшее решение. С другой стороны, гулять смысла не было. Мне это было неинтересно. Собралась огромная группа, нас догнали даже те ребята, которые проигрывали по полторы минуты на старте. Идти такой толпой было некомфортно. Вот и решил рискнуть. Почему нет? Другое дело, что работать одному в таких погодных условиях оказалось слишком тяжело. Когда я начинал убегать, рельеф был получше. Но потом выскочил на поля — а там ветер, переметенка. Лыжи стали ехать на порядок хуже. Приходилось бороться и с собой, и с условиями. Сколько мог терпел. Не получилось.

— А если бы попробовали убежать чуть позже?

— А я бы уже сам вряд ли смог уехать. Потому что убегал в районе каких-то деревушек, а дальше, как уже говорил, начались поля, переметенка, ветер. Плюс Александр в тот момент притормозил группу.

— Вы с ним обговаривали это?

— Изначально мыслей убегать не было. Я вышел вперед, хотел просто просеять группу, немного поработать на Александра. Но у него, видимо, лыжи работали не очень хорошо. Вот он и решил меня отпустить.

— У вас вообще прослеживается тяга к побегам. Марафон в Энгадине был отнюдь не первым случаем.

— Есть такое. Почему не пробовать? Да, пока не получилось. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Просто нужно еще поднять уровень своей скоростной и силовой выносливости, чтобы я мог терпеть больше и добавлять в темпе. Это реально. А попытки убежать работают — вспомните Холунна или Олссона. Вся проблема лишь в том, что я пока еще, видимо, не достиг нужного уровня. Но пробовать надо. И я буду это делать.

Обыграть норвежцев в эстафете

— Эстафетный этап на чемпионате мира — самое яркое воспоминание о сезоне?

— Приятное. Но самое яркое оно было бы, если бы у нас получилось выиграть. Мне очень запомнились слова Олега Перевозчикова на собрании, что каждый должен отработать не только за себя, но и за того парня. Я постарался сделать все возможное. Но пока этого оказалось недостаточно.

— Болельщикам тот этап точно запал в душу.

— Люди пишут много теплых слов. И про побег в марафоне, кстати, тоже. Это все очень приятно читать. Но я понимаю, что такова норма: когда выступаешь хорошо — все радуются, плохо — хейтят.

— Вы уже пережили и то и другое.

— И к старому возвращаться совсем не хочу (смеется).

— Почему вы настолько равнодушны к соцсетям?

— Не могу сказать, что совсем равнодушен. Просто понимаю, что они затягивают, отнимают много времени и эмоций. Во время сезона это не есть хорошо. За два дня перед эстафетой я в интернет вообще не выходил. Телефон брал только для связи с родными и близкими. Понимал, что не хочу случайно прочитать что-то, что может выбить меня из колеи, заставит эмоционально растрачиваться.

— Впереди очень важный сезон. Артем Мальцев уже говорил, что его главная цель на Пекин — коньковый марафон.

— А я пока еще так далеко не заглядывал. Но если судить по этому сезону, понятно, что в приоритете классика. И разделка на Олимпиаде будет именно классикой. Плюс, конечно же, эстафета. Все мы хотим обыграть норвежцев. Пока нам не особо везло.

Хотя про свободный стиль забывать ни в коем случае нельзя. Тот же марафон — такая непредсказуемая штука, там всякое может быть. Не поменял вовремя лыжи — и все. Так что в Пекине реально цеплять везде, кроме спринта. Его я уже точно не подтяну, тем более за сезон.

— Ну и последнее. К Большунову на свадьбу собираетесь?

— Приглашение есть. И вообще мне хотелось бы. Но будем смотреть на ситуацию по части коронавируса. Сейчас весна, опасно. Хотя пока я еще не совсем понимаю. Был в Европе с октября, и там все очень-очень жестко. А тут, в Кирове, пошел в магазин — и не мог свыкнуться с тем, что многие люди вообще без масок. Все на расслабоне. Пока сложно привыкнуть.