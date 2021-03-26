Большунов впервые за пандемию выступит на публике. Тюмень ждет героя
Так уж получилось, что лыжные гонки на протяжении всего сезона проходили без зрителей. Публику не пускали ни на этапы Кубка, ни на чемпионат мира. И вот теперь Большунов и все остальные россияне, наконец, дождались. На чемпионате России зрители будут! И пусть по правилам «Жемчужина Сибири» может быть заполнена максимум наполовину, а находиться людям можно будет только на трибунах, а не на трассе, это уже прорыв. Тем более посмотреть в Тюмени явно будет на что.
Большунов ответит Вокуеву на лыжне
Лучшие гонщики страны чемпионат России не пропускают, и это уже традиция. В этот раз в Тюмени тоже будут выступать абсолютно все лидеры. Тренер Юрий Бородавко уже анонсировал, что Александр Большунов побежит максимум четыре гонки. Обладатель Кубка мира точно выступит в субботу в спринте, а в воскресенье — в скиатлоне. Дальше уже будет смотреть по самочувствию.
Спринт вообще должен получиться мегаинтересным. На старте, помимо Большунова, будет и Сергей Устюгов, который нигде не выступал с самого чемпионата мира. По словам Маркуса Крамера, травма Сергея по-прежнему беспокоит. В Тюмени он тренируется очень мило, таская за спиной санки с маленькой дочкой. Но настроен наверняка серьезно, ведь все знают: если Устюгов выходит на старт, то только ради самых высоких мест. В противном случае приезжать в Тюмень просто не было смысла.
Еще одно любопытное противостояние — борьба Большунова и Ермила Вокуева в марафоне. Наш победитель коммерческой марафонской серии едко высказался об Александре: мол, сейчас идет раскрутка скорее его лично, чем лыжных гонок в целом. До сих пор Большунов и Вокуев не пересекались даже на уровне Кубка мира. Будет интересно посмотреть, как Ермил, который специализируется в основном на марафонах, будет бороться с лучшими гонщиками-универсалами. Ведь в теории Вокуев мог бы претендовать и на место в олимпийском марафоне...
Ретроэстафета с Легковым и Дементьевым
Эстафеты всегда интересны, но в этот раз зрителей ждет нечто особенное. Команда ХМАО собирается выставить ретросостав: Александр Легков, Евгений Дементьев и Сергей Турышев, а усилит их Сергей Устюгов. Трое ветеранов не бегали вместе уже много лет. Но к этой гонке готовились целенаправленно. Говорят, Легков умудрялся делать по две тренировки в день даже во время чемпионата мира, параллельно с комментаторской работой.
Неизвестно пока, выйдет ли в эстафете на старт Александр Большунов. Но в любом случае за командой ХМАО следить будет очень интересно. Хотя есть тут и нотка грусти: некогда богатейший элитными лыжниками регион, похоже, остался у разбитого корыта. И выставить на гонку просто некого, раз приходится прибегать к помощи давно закончивших карьеру ветеранов.
Что касается женской части чемпионата, любопытно будет посмотреть в Тюмени на Анастасию Кулешову (в девичестве Седову). Она после декрета перенесла операцию и с будущего сезона должна присоединиться к группе Крамера. Потенциально Кулешова вместе со Ступак — лидеры сборной и основа эстафетной команды.
Еще одна интрига — выступление 20-летней Вероники Степановой. Амбициозная юниорка прибавляет с каждой гонкой и на днях выиграла три золота на первенстве страны по своему возрасту. Учитывая, что наши лидеры — Ступак, Сорина и Непряева — наверняка устали после длинного сезона, юная Степанова в отдельных гонках вполне может составить им конкуренцию.
Расписание чемпионата России в Тюмени
27 марта, суббота
11:00 Спринт (К). Финалы
28 марта, воскресенье
9.00 Женщины. Скиатлон
10.30 Мужчины. Скиатлон
30 марта, вторник
9.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом (С)
10.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом (С)
31 марта, среда
11.30 Командный спринт (С). Финалы
2 апреля, пятница
9.00 Женщины. Эстафета
10.30 Мужчины. Эстафета
3 апреля, суббота
8.00 Женщины. Марафон, 30 км (К)
4 апреля, воскресенье
8.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)
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