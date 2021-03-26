Большунов впервые за пандемию выступит на публике. Тюмень ждет героя

В субботу в Тюмени стартует чемпионат страны по лыжам — один из самых сильных национальных турниров в мире.

Так уж получилось, что лыжные гонки на протяжении всего сезона проходили без зрителей. Публику не пускали ни на этапы Кубка, ни на чемпионат мира. И вот теперь Большунов и все остальные россияне, наконец, дождались. На чемпионате России зрители будут! И пусть по правилам «Жемчужина Сибири» может быть заполнена максимум наполовину, а находиться людям можно будет только на трибунах, а не на трассе, это уже прорыв. Тем более посмотреть в Тюмени явно будет на что.

Большунов ответит Вокуеву на лыжне

Лучшие гонщики страны чемпионат России не пропускают, и это уже традиция. В этот раз в Тюмени тоже будут выступать абсолютно все лидеры. Тренер Юрий Бородавко уже анонсировал, что Александр Большунов побежит максимум четыре гонки. Обладатель Кубка мира точно выступит в субботу в спринте, а в воскресенье — в скиатлоне. Дальше уже будет смотреть по самочувствию.

Спринт вообще должен получиться мегаинтересным. На старте, помимо Большунова, будет и Сергей Устюгов, который нигде не выступал с самого чемпионата мира. По словам Маркуса Крамера, травма Сергея по-прежнему беспокоит. В Тюмени он тренируется очень мило, таская за спиной санки с маленькой дочкой. Но настроен наверняка серьезно, ведь все знают: если Устюгов выходит на старт, то только ради самых высоких мест. В противном случае приезжать в Тюмень просто не было смысла.

Еще одно любопытное противостояние — борьба Большунова и Ермила Вокуева в марафоне. Наш победитель коммерческой марафонской серии едко высказался об Александре: мол, сейчас идет раскрутка скорее его лично, чем лыжных гонок в целом. До сих пор Большунов и Вокуев не пересекались даже на уровне Кубка мира. Будет интересно посмотреть, как Ермил, который специализируется в основном на марафонах, будет бороться с лучшими гонщиками-универсалами. Ведь в теории Вокуев мог бы претендовать и на место в олимпийском марафоне...

Ретроэстафета с Легковым и Дементьевым

Эстафеты всегда интересны, но в этот раз зрителей ждет нечто особенное. Команда ХМАО собирается выставить ретросостав: Александр Легков, Евгений Дементьев и Сергей Турышев, а усилит их Сергей Устюгов. Трое ветеранов не бегали вместе уже много лет. Но к этой гонке готовились целенаправленно. Говорят, Легков умудрялся делать по две тренировки в день даже во время чемпионата мира, параллельно с комментаторской работой.

Неизвестно пока, выйдет ли в эстафете на старт Александр Большунов. Но в любом случае за командой ХМАО следить будет очень интересно. Хотя есть тут и нотка грусти: некогда богатейший элитными лыжниками регион, похоже, остался у разбитого корыта. И выставить на гонку просто некого, раз приходится прибегать к помощи давно закончивших карьеру ветеранов.

Что касается женской части чемпионата, любопытно будет посмотреть в Тюмени на Анастасию Кулешову (в девичестве Седову). Она после декрета перенесла операцию и с будущего сезона должна присоединиться к группе Крамера. Потенциально Кулешова вместе со Ступак — лидеры сборной и основа эстафетной команды.

Еще одна интрига — выступление 20-летней Вероники Степановой. Амбициозная юниорка прибавляет с каждой гонкой и на днях выиграла три золота на первенстве страны по своему возрасту. Учитывая, что наши лидеры — Ступак, Сорина и Непряева — наверняка устали после длинного сезона, юная Степанова в отдельных гонках вполне может составить им конкуренцию.

Расписание чемпионата России в Тюмени

27 марта, суббота

11:00 Спринт (К). Финалы

28 марта, воскресенье

9.00 Женщины. Скиатлон

10.30 Мужчины. Скиатлон

30 марта, вторник

9.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом (С)

10.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом (С)

31 марта, среда

11.30 Командный спринт (С). Финалы

2 апреля, пятница

9.00 Женщины. Эстафета

10.30 Мужчины. Эстафета

3 апреля, суббота

8.00 Женщины. Марафон, 30 км (К)

4 апреля, воскресенье

8.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)