Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:20

«Все только начинается». Большунов лучший по итогам этапа в Ижевске

Большунов выиграл золото в спринте на этапе Кубка России в Ижевске
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Роман Кручинин / РИА Новости
Но золотому дублю Александра не дал сбыться Савелий Коростелев.

Лыжные гонки. Кубок России. 6-й этап
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
1. Наталья Терентьева (Татарстан) — 28.54,1
2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 4,1
3. Арина Каличева (Москва) — 15,8
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
1. Савелий Коростелев (Татарстан) — 37.09,8
2. Александр Большунов (Татарстан) — 12,7
3. Ермил Вокуев (Коми) — 21,9

В Ижевске впервые собрались сильнейшие лыжники страны, чтобы побороться за медали Кубка России. Этап проходил всего два дня, но почти все лыжники остались от соревнований под большим впечатлением. Причина тому болельщики, которые не только заполнили трибуны до отказа, но и организовали шумные живые коридоры на трассе. Спортсмены признавались, что всем этапам нужно поучиться у Ижевска. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который наконец открыл свою копилку золотых медалей в сезоне, заявил, что именно зрители стали мотивацией для его успеха. Идеально провела уик-энд в столице Удмуртии и обладательница Кубка мира Наталья Терентьева, победив в двух гонках из двух.

Превосходство Терентьевой

С момента рождения дочери в семье Терентьевых прошло чуть больше пяти месяцев, а уже кажется, что конкурентов у Натальи в этом сезоне не будет. Начинала она с седьмого места в пятикилометровой классической разделке на этапе в Кирово-Чепецке, который прошел в конце декабря. В новом же году Терентьева не опускается ниже второго места.

Сначала в Казани была победа на коньковых 10 километрах и серебро в классическом спринте, а в Ижевске отметилась золотым дублем, опередив всех в коньковом спринте и на 10 километрах классикой. Если Наталья только разгоняется после декрета, то у соперниц особо шансов этой зимой не будет. Причем сама лыжница говорит, что еще не готова к международным стартам. «Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, не боеспособна. Дальше — что будет, то будет. Здесь и сейчас я нахожусь там, где и должна находиться», — сказала Терентьева «Матчу».

Ермил Вокуев, Александр Терентьев и&nbsp;Александр Большунов. Первый лыжный спринт в 2025-м — огонь! Большунов вновь без титула, Фалеева обогнала Терентьеву

В закрывающей этап в Ижевске разделке главным конкурентом Натальи стала другая олимпийская чемпионка и уже двукратная мама — Татьяна Сорина. У Терентьевой был более ранний стартовый номер, что позволяло Сориной ориентироваться на ее результат. На половине дистанции Татьяна проигрывала конкурентке 4,9 секунды. Однако заключительную контрольную отсечку 7,9 км прошла быстрее на 3 секунды.

Учитывая стартовую позицию Сориной, было ощущение, что она сможет дотерпеть до победы. Однако сил на заключительный отрезок у нее не хватило. «Я до последнего думала, что мы идем по нулям с Терентьевой, потому что еще на верхушке я секунду выигрывала, а на финише четыре проиграла. Может, неправильно подсказали», — сообщила олимпийская чемпионка «Матчу».

Из-за того, что Наталья пропустила почти все старты в декабре, речи о борьбе за итоговую победу в Кубке России нет. Слишком большое ее отставание от лидирующей тройки. Тем более этапов Кубка в календаре осталось всего два — короткий в Сыктывкаре и длинный в Кировске. Однако на мартовском чемпионате России она способна забрать максимум медалей.

Савелий Коростелев.
Фото ФЛГР

Возрождение Большунова

У мужчин самый богатый медальный улов в Ижевске у Александра Большунова. В финале конькового спринта он на 0,18 секунды опередил Александра Терентьева и вырвал долгожданное золото. Однако повторить достижение Натальи Терентьевой Большунов не смог.

В классической разделке Александр проходил почти по всем отсечкам лидером, однако позже него стартовали обладатель желтой майки лидера Сергей Ардашев и зеленой, которую носит сильнейший лыжник до 23 лет, Савелий Коростелев. Оба должны были накопить больше сил, ведь в спринте они вылетели в полуфинале, когда Большунов бился за победу в финале.

В итоге именно Коростелев сдвигал Александра на контрольных отметках. Савелий все их прошел с лучшим временем. Большую часть дистанции он держал преимущество над трехкратным олимпийским чемпионом в 4-5 секунд, а ключевым стал отрезок с 11,4 км до 12,9 км. Его Коростелев прошел на целых 10 секунд быстрее своего главного конкурента, чего ему хватило для победы.

Александр Терентьев, Александр Большунов и&nbsp;Денис Филимонов. Он это сделал! Большунов переиграл лучшего спринтера России и взял первое золото в сезоне

Финишировав, Савелий громко закричал: «Е-е-е-е!», а после с улыбкой уселся на трон, который занимают промежуточные лидеры гонки. Такая традиция давно существует в раздельных гонках на Кубке мира, а вот в России подобное встречается редко. Коростелев, да и все вокруг, понимали, что лидерство его в гонке не промежуточное, а постоянное. Он взял телефон и записал на троне видеопривет одному из сильнейших биатлонистов страны. «Даня Серохвостов, а у тебя такая штука есть?» — сказал лыжник, показывая свой трон. Оказывается, накануне в общем Telegram-канале Cерохвостов хвастался перед другими спортсменами своей золотой медалью, добытой в спринте на этапе Кубка России в Демино. Вот Савелий и решил ответить биатлонисту.

В приподнятом настроении был и серебряный призер разделки Большунов. «Гонка тяжелая, трасса тяжелая. Мороз. Но болельщики, конечно, заставляют работать. Живые коридоры на трассе. Такого я еще не видел. Это просто круто. Это место, где нужно проводить не один этап Кубка России, а два или три. С таким уровнем и такими болельщиками сюда хочется приезжать раз за разом. Поэтому спасибо им огромное, они гонят невероятно по трассе», — говорил Александр «Матчу». После корреспондент задал ему вопрос про состояние. Трехкратный олимпийский чемпион ответил коротко, но понятно: «Скажу просто: все только начинается».

Теперь у лыжников месячный соревновательный перерыв. Сейчас спортсмены получат небольшой отдых, а затем отправятся на сборы для подготовки к главному старту сезона — чемпионату России. Он пройдет в Казани с 1 по 9 марта.

Александр Большунов
Наталья Терентьева (Непряева)
Савелий Коростелев
Читайте также
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Он это сделал! Большунов переиграл лучшего спринтера России и взял первое золото в сезоне

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости