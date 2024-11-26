Неожиданное признание.

Двукратный олимпийский чемпион и тринадцатикратный чемпион мира Петтер Нортуг в интервью Nettavisen подтвердил, что общается с Александром Большуновым, рассказал о его психологическом состоянии и раскрыл правду о возвращении на чемпионат мира.

При этом еще год назад лыжник отрицал какое-либо общение с россиянами и, в частности, с Сан Санычем. А местные СМИ обвиняли Большунова во лжи, когда тот сообщил об переписке с коллегами из Норвегии в социальных сетях. Интересно, что изменилось теперь.

О российских лыжниках

38-летнего спортсмена спросили, с кем он общается из российских лыжников. По словам Нортуга, он поддерживает связь с Александром Большуновым и Александром Легковым.

«Я держу с ними связь в WhatsApp или Telegram. Это нормально — получать новости о том, что происходит в России с нашим видом спорта. Они — большая лыжная страна. Конечно, они в немного сложной ситуации, потому что их отстранили от соревнований», — признался Нортуг.

О моральном состоянии Большунова

По словам норвежца, он часто обсуждает с Большуновым его психологическое состояние и не представляет, как бы сам справился в такой ситуации.

«В основном он пишет, что это тяжело психологически: не так легко выходить и тренироваться. Он делает работу, но без «страсти», поскольку должен «и все». Я его понимаю.

Думаю, будь я в подобной ситуации, то очень плохо справлялся бы с этим. Ходил бы расстроенным и раздраженным. Это очень сильно повлияло бы на мою концентрацию на тренировках. В конце концов, они отошли бы на второй план, по крайней мере, если у вас есть семья, как у него. Это произошло бы довольно быстро, когда ты знаешь, что не сможешь выйти в мир и соревноваться с лучшими и тебе не позволят бороться за медали», — заявил Нортуг.

Петтер Нортуг. Фото Global Look Press

О возможном выступлении на чемпионате мира

Петтер также пожурил российских журналистов за некачественный перевод новостей. Он вспомнил, как ему приходилось разъяснять нашим лыжникам свои цитаты об участии в чемпионате мира.

«Российские СМИ часто переводят с помощью онлайн-программ, а затем получают другой смысл, не тот, что написан здесь [в Норвегии]. Было много разъяснений с теми, с кем я общаюсь и кто задавался этим вопросом. Они получают немного другую информацию и, вероятно, дезинформацию, поскольку перевод неверный.

Они [российские лыжники] прислали мне новости из российских изданий. Я спросил их, что там сказано. По версии журналистов, я возобновил карьеру и собираюсь вернуться на чемпионат мира. Они просто получили немного другую информацию, поэтому пришлось им объяснять. Я сказал, что есть только один процент вероятности [в возвращении] и этот один процент все еще сохраняется», — заверил Нортуг.

Никита Петрищев