«Пора вернуть порядок в Холменколлен». Норвегия реформирует лыжный фестиваль после пьяных дебошей

Программа знаменитых соревнований по лыжным гонкам изменится из-за массового пьянства болельщиков и падения посещаемости.

За знаменитым лыжным фестивалем в Холменколлене близ столицы Норвегии Осло в последние годы прочно закрепилась репутация «чемпионата мира по пьянству». Постоянные драки у трассы, наркотики и пустеющие трибуны вынудили Норвежскую лыжную федерацию решиться на кардинальные перемены. На этой неделе объявлено о реформе праздника, в рамках которого проводится этап Кубка мира и традиционный «Королевский лыжный марафон» на 50 километров. Один из способов навести порядок выглядит неожиданно — рядом со стадионом появятся... пивные шатры.

От лыжного марафона до пьяных драк

Прелесть этого фестиваля в том, что на него необязательно покупать входные билеты: многие болельщики просто идут в лес и смотрят гонку у самой трассы, протяженность которой составляет более десяти километров. Эта традиция делает Холменколлен непохожим на обычный этап Кубка мира. Однако в лесу зачастую собираются компании, для которых алкоголь важнее лыжных результатов. Контролировать таких ребят на лоне природы гораздо сложнее, чем на стадионе.

В 2018 году за один день в Холменколлене собралось более 100 тысяч человек, и после соревнований начался транспортный хаос. На станции метро Воксенлия женщина под напором толпы оказалась под поездом и получила тяжелые травмы, а шесть человек пострадали от удара током, пытаясь ей помочь. Красный Крест оказал помощь более чем ста зрителям, в большинстве случаев речь шла об алкогольном отравлении.

В марте 2024-го в бесплатных зонах фестиваля собралось около 20 тысяч человек. Полиция разнимала драки и удалила примерно 50 нарушителей в возрасте 16-20 лет. Красный Крест помог 130 посетителям. Родителям пришлось приезжать за пьяными детьми.

— Это создает общественное принятие. Как и в случае с выпускными праздниками, родители сами хранят хорошие воспоминания и потому закрывают глаза на происходящее, — объяснял профессор социологии университета Осло Вилли Педерсен в интервью Dagbladet.

Перед фестивалем 2026 года муниципальная программа SaLTo предупредила местных жителей об употреблении подростками алкоголя и других одурманивающих веществ. В лесу дежурили социальные работники, а родителям советовали обсудить поездку с детьми.

В 2025-м марафон сократили до 20 километров, убрав участок возле Фрогнерсетерена. Фестиваль посетили 6 тысяч человек против 30 тысяч годом ранее. В 2026-м дистанцию вернули, но за два дня пришло около 22 тысяч зрителей. Трибуны на прыжках с трамплина были почти пустыми.

— Я знаю, насколько для Международной федерации лыжного спорта важны зрители. Никому не нужен этап Кубка мира, где трибуны пустуют год за годом, особенно в Холменколлене — на одном из самых известных трамплинов мира. И давайте признаем, что это не новая проблема. В этом году нам, конечно, еще и не повезло с погодой, — говорил руководитель норвежских прыгунов с трамплина Ян-Эрик Альбу в интервью VG.

Фото Global Look Press

Пивные шатры как средство от беспорядков?

— Пора вернуть народный праздник в Холменколлен и развивать уникальное положение этого места в лыжном спорте. Холменколлен — лыжный «Тур де Франс», праздник и на трассах, и за их пределами, и на этот раз мы сделаем все, чтобы зрители оказались еще ближе к спортсменам и всему происходящему, — заявил руководитель отдела соревнований и медиаправ Норвежской лыжной федерации Терье Лунд в официальном сообщении организации.

Федерация становится единственным владельцем компании Holmenkollen Skifestival и сформирует новый совет директоров. В ведении компании останутся лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. За биатлон будет отвечать отдельная структура, готовящая чемпионат мира 2029 года.

Перед марафоном болельщикам представят лыжников, после финиша желающие смогут с ними встретиться. Зрителей прыжковых соревнований соберут на солнечной стороне трамплина, чтобы заполнить трибуны плотнее. Появятся диджей, семейные развлечения и отдельная программа для студентов в лесу. В четверг в центре Осло хотят провести «Вечер Холменколлена».

Самым спорным пунктом стали пивные шатры у трамплина — по образцу крупных прыжковых турниров в других европейских странах. Борьбу с пьянством почему-то совмещают с продажей алкоголя — но на контролируемой территории, где действуют возрастные ограничения и работает охрана. В лесу, куда приходят со своим спиртным и без билетов, добиться этого гораздо сложнее.

Молодежь из леса выгонять не собираются: там, напротив, готовят студенческую программу. Организаторы хотят привлечь семьи и болельщиков, которым интересны сами гонки. Первый экзамен для новой модели — 12-14 марта 2027 года, когда Холменколлен примет очередной этап Кубка мира. В случае успеха опыт норвежцев может пригодиться другим лыжным центрам, а также организаторам массовых беговых марафонов и шоссейных велогонок.

Фрида Карлссон. Фото Getty Images

Экологические акции и российский вопрос

Другая угроза для лыжных соревнований — экологические активисты. В декабре 2023-го в Тронхейме протестующие с дымовыми шашками попытались прорваться на трассу Кубка мира, но их остановила охрана. В марте 2024-го активисты движения A terst a ll v a tmarker выбежали на лыжню шведского марафона Васалоппет перед самым финишем. Победитель норвежец Торлейф Сирстад едва избежал столкновения. Позднее двоих участников акции оштрафовали.

— Я уважаю их деятельность в защиту климата, но это совершенно неправильный способ действовать. Это опасно и для нас, и для них. Мы идем на высокой скорости, и столкновения могут быть очень серьезными, — говорила шведская лыжница Фрида Карлссон в интервью SVT Sport.

В Холменколлене безопасность уже усиливали из-за подобных рисков. В 2022-м экологические активисты на десять минут остановили этап «Тур де Франс», усевшись на шоссе.

К угрозе срыва соревнований теперь добавляется возможный политический конфликт. Еще до начала зимнего сезона вокруг фестиваля разгорелся спор об участии российских спортсменов.

— Когда профессиональные российские спортсмены могут приезжать в Норвегию по исключению для работы, правительству следует пересмотреть необходимость сохранения этой нормы. Лыжная федерация ждет ответа до начала зимних соревнований. Правительство должно дать ясную оценку ситуации и занять четкую позицию, — заявила мэр Осло Анне Линдбу.