Большунов одержал первую победу в сезоне. Лидер российских лыж был великолепен на Гонке звезд

Сан Саныч в Кировске догнал и перегнал Савелия Коростелева, доказав, что подходит к старту Кубка России в прекрасной форме.

Лыжные гонки. Гонка звезд (Кировск)

Смешанная эстафета

1. Россия-1 (Дарья Непряева, Майя Тихомирова, Андрей Малетин, Александр Большунов) — 17.15,8

2. Россия-2 (Мария Истомина, Софья Трушнина, Ярослав Панченко, Савелий Коростелев) — +1,5

3. Московская область (Виктория Лукашова, Софья Богословская, Дмитрий Бубнов, Иван Кочетков) — +9,1

Александр Большунов за неделю до старта Кубка России в Вершине Теи провел первую в сезоне гонку на снегу, где наглядно продемонстрировал свои силу. Лидер российских лыж благодаря мощнейшему финальному отрезку не только ликвидировал заметное отставание своей команды в Гонке звезд в Кировске, но и на финише играючи укатил от главного конкурента Савелия Коростелева. Так что победа была одержана весьма эффектно, в чемпионском стиле.

Составы определила жеребьевка

Напомним, Большунов, как ранее рассказывал его наставник Юрий Бородавко, приступил к тренировкам на снегу только 1 ноября в Ханты-Мансийске. Первый относительно крупный контрольный старт «Югория. Первый снег» 10-11 ноября в Ханты-Мансийске Сан Саныч пропустил, дав посолировать в спринте Коростелеву. Ранее 20-летний Савелий в доминирующем стиле выступил и на сентябрьском чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени, где Большунов ограничился одной бронзой. Неужели у короля российских лыж наконец-то появился равный по силам, а порой и превосходящий его конкурент? Но в Кировске Большунов показал, что он готов доминировать на всероссийских (международные соревнования по-прежнему закрыты) стартах и в сезоне-2024/25.

Вообще Гонка звезд в Кировске прошла в довольно оригинальном формате. Дюжину звездных российских лыжников (по шесть мужчин и женщин) разделили на шесть команд в результате жеребьевки. Пары образовались следующие: Александр Большунов и Дарья Непряева, Савелий Коростелев и Мария Истомина; Денис Спицов и Татьяна Сорина; Алексей Червоткин и Елизавета Пантрина, Артем Мальцев и Алена Баранова; Андрей Парфенов и Анастасия Кулешова. К этим смешанным дуэтам в эстафетные квартеты добавили юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Помимо шести сборных страны в соревнованиях приняли участие и команды регионов. Причем по регламенту взрослые бежали свободным стилем в рамках эстафеты по два этапа протяженностью 1500 метров каждый, а молодежь — по одному отрезку в 800 метров. То есть суммарная дистанция эстафеты составила 8600 метров.

Фото соцсети

Мастер-класс от суперзвезды

Компанию Непряевой и Большунову в России-2 составили юные Майя Тихомирова и Андрей Малетин, но, надо признать, первую половину гонки младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой (в девичестве Непряевой) и ее юная подруга по команде провели не слишком здорово, попав в число отстающих. Так что во второй половине Большунов стартовал на солидном отставании от конкурентов, в том числе от Коростелева из России-1. И на своем первом мини-этапе существенно сократить разрыв не сумел. Ничего страшного, Сан Саныч отправился на заключительный этап более чем в десяти секундах от Коростелева и вновь бросился в погоню, «съедая» соперников одного за другим. К концу первого круга он уже шел вторым-третьим, вскоре достал лидирующего Савелия, причем даже до финишной прямой умчался от молодого оппонента как от стоячего. Продемонстрировав фирменный большуновский финишный спурт.

Коростелев явно выглядел расстроенным таким мастер-классом от старшего товарища по сборной России. А Большунов, напротив, сиял от радости. «Гонка была сложной, но красивой. Была борьба, были перестановки. Очень радостно, что такую гонку проводят. Особенно приятно, что вместе с нами участвуют будущие звезды, надежды, которые в этом противостоянии могут посмотреть, как и что нужно делать, где ускоряться. Для них это большой стимул. Думаю, сто процентов из этих спортсменов по-любому кто-то станет олимпийским чемпионом. Не через четыре года, может, через восемь, но точно будет», — заявил трехкратный победитель Игр-2022 в Пекине сайту федерального спортивного телеканала. Кстати, на мероприятии в качестве эксперта присутствовала и Вероника Степанова, пропускающая предстоящий сезон в связи с декретным отпуском.

Впереди Большунова и других лучших российских лыжников ждет стартовый этап Кубка страны, который пройдет 23-26 ноября в Вершине Теи, где Александр, судя по всему, будет явным фаворитом.