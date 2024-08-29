Лыжники и биатлонисты схлестнутся друг против друга. Большунов и Латыпов тоже в деле

Соревнования пройдут в Рязани в новогодние праздники.

О потенциальной очной зарубе лыжников и биатлонистов говорят последние два года. Да, отдельные биатлонисты периодически заглядывают на лыжные соревнования и даже иногда занимают высокие места (в 2023-м Екатерина Мошкова даже взяла серебро чемпионата России в командном спринте). Однако условия для представителей двух видов спорта нельзя было назвать равными. Теперь более-менее справедливый формат найден и был представлен в ходе пресс-конференции в Москве. Рассказываем главное.

Место, участники

— Эта идея была давно. Несколько лыжников принимали участие в подобных биатлонных проектах. Это не столько спортивное событие, больше шоу. Однако сам формат гонки — это не шоу, а серьезные соревнования, — рассказывает глава ФЛГР Елена Вяльбе о создании этого турнира. — У нас нет отрицания. Кто-то думает, что лыжники прям не хотят встречаться с биатлонистами и участвовать в совместных проектах. Сезон расписан обычно, трудно найти время. В начале лета определились, что даты нас устроят. Изначально один из этапов Кубка России в Казани должен был в эти даты пройти, однако Татарстан попросил их подвинуть.

В результате Гонка чемпионов пройдет в новогодние праздники — 4-5 января в Рязани. Почему местом проведения выбрали именно этот город? Дело в том, что стадион в Рязани принадлежит титульному спонсору гонки, который предоставляет арену бесплатно. Здесь два года назад СБР уже проводил праздничный этап Кубка Содружества.

Эдуард Латыпов. Фото ФК «Крылья Советов»

В соревнованиях должны принять участие по 20 лучших лыжников и биатлонистов страны. При выборе состава станут ориентироваться на рейтинги СБР и ФЛГР. Предварительно организаторы Гонки чемпионов получили согласие от всех лидеров. На презентации главными лицами стали Эдуард Латыпов, Наталия Шевченко, Александр Большунов и Евгения Крупицкая.

Однако рейтинг не единственный критерий. Для кого-то могут быть сделаны исключения. Например, Вяльбе надеется, что форму после декрета наберет олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира Наталья Терентьева. Также возможно участие другого чемпиона Пекина Сергея Устюгова, который в прошлом сезоне гонок бегал мало, поэтому в рейтинге находится не так высоко.

Удивлением для главы ФЛГР стало то, что СБР думает пригласить на Гонку чемпионов белорусских биатлонистов. По этому поводу у Вяльбе, главы СБР Виктора Майгурова и исполнительного директора Александра Пака состоялся забавный диалог.

Пак: — Мы также ориентировались на белорусских спортсменов. Я всех лидеров обзвонил, все дали предварительное согласие.

Вяльбе: — Тогда они с кем побегут?

Майгуров: — Они в числе российских биатлонистов.

Вяльбе: — С какого фига? У вас 10 биатлонистов нет?

Майгуров: — Есть, конечно. Но Белоруссия же наш партнер. Нам нужен максимально высокий уровень соревнований. Вы можете тоже пригласить белорусских лыжников.

Вяльбе: — Кого?

Майгуров: — У вас есть девочка.

Вяльбе: — Аня (Королева. — Прим. «СЭ»)? Она нам какую погоду сделает?

Пак: — Мы будем опираться на мнение организаторов. Если они хотят пригласить кого-то не входящего в топ-10, но очень известного действующего спортсмена, то мы рассмотрим.

Елена Вяльбе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Формат, призовой фонд

Соревнования будут проходить два дня. Первый день — квалификация. Она отдельная у лыжников и биатлонистов. Как сказал Александр Пак, каждый будет заниматься своим делом. Лыжники побегут масс-старт 7,5 километра свободным стилем, биатлонисты — биатлонный спринт на 3 километра с двумя огневыми рубежами.

По итогам квалификации из 40 спортсменов сформируют 10 смешанных команд для участия в эстафетах, которые пройдут во второй день. Лыжники бегут ту же дистанцию, что и в квале, а спринт биатлонистов составит 5 километров.

«Почему мы выбрали такую дистанцию? Почему лыжники бегут больше? Потому что мы посчитали, что один выстрел — это примерно 8-10 секунд. Чтобы и лыжники, и биатлонисты по времени бежали примерно одинаково, мы выбрали такие дистанции», — объяснил Пак.

Призовой фонд турнира — 12 миллионов рублей. Без денежных чеков не уедет ни один участник. Тема призовых организовала еще один батл Вяльбе и Пака, который, кстати, является членом исполкома ФЛГР.

Пак: — Эти 12 миллионов распределены среди 10 команд-участников. То есть призовой фонд распределен среди всех спортсменов. Первое место — 2 миллиона рублей на команду. Мы изначально не хотели приглашать спортсменов и платить им просто за участие. Потому что нам кажется, что это не совсем правильно.

Вяльбе: — Я думаю, что часть лыжников не приедет просто так.

Пак: — По крайней мере, с кем я разговаривал...

Вяльбе: — Посмотришь потом — 20 декабря.

Пак: — Биатлонисты такие вопросы не задавали.

Вяльбе: — Я очень рада. А чего-то ехать нахаляву? А если тебе (в одной команде. — Прим. «СЭ») достанутся какие-то чайники? Ты будешь там пыхтеть, а в итоге выиграешь только сто тысяч.

Пак: — Там минимальная не сто тысяч.

Вяльбе: — Ну хорошо — 150. Этот вопрос мы еще отдельно с Союзом биатлонистов обговорим.

Каких-то других соревнований в рамках Гонки чемпионов (например, таких, где лыжники будут стрелять) не планируется. Организаторы не хотят перегружать программу дебютных соревнований. О будущем шоу-турнира пока не говорят. Для начала, как заявила Елена Вяльбе, нужно провести первые соревнования. Вдруг кому-то они не понравятся? Виктор Майгуров же уверен, что будущее у этого проекта есть.

На стадионе в Рязани планируется построить трибуну, чтобы турнир могли посетить порядка 10 тысяч человек. Вход для зрителей будет в промежутке между 500 и 1000 рублей (на пресс-конференции звучала цифра 800 рублей) за два дня. Вопрос по ТВ-трансляциям Гонки чемпионов находится в процессе обсуждения. Организаторы отдают предпочтение федеральному спортивному телеканалу.