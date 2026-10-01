Есть Непряева и Волков, но нет Коростелева. FIS опубликовала список лыжников с нейтральным статусом

Но Савелию не о чем переживать.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. В список вошли четыре российских лыжника, однако в перечне не оказалось Савелия Коростелева, участвовавшего в Олимпиаде-2026.

Неожиданное решение

Среди лыжников нейтральный статус получили Никита Денисов, Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков. Особенно удивило наличие в списке последнего: только в январе ему отказывали из-за допингового дела 2022 года.

«Отказали по причине того, что у меня четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. Из-за этого я не могу принять участие в соревнованиях как нейтральный атлет. Об этом мне сказала FIS», — комментировал он тогда ситуацию «Матч ТВ».

После этого Сергей даже обращался в Спортивный арбитражный суд. Видимо, это все же дало свои плоды. В любом случае надо отметить: наличие статуса еще не гарантирует ему участие в Кубке мира.

«Если учитывать послабления в критериях допуска российских лыжников, ожидается возвращение многих сильнейших атлетов, квота (хотя пока неясно, какая именно) не резиновая. Очевидно, что придется так или иначе пройти некое сито отбора», — написал лыжник в своем Telegram-канале.

В похожей ситуации зимой оказывалась и Ксения Шорохова. «Причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб, получается», — писала она в декабре прошлого года и тоже обращалась в CAS.

Волков публично отметил допуск своей коллеги по несчастью.

«Поздравляю Ксюшу Шорохову, которая зачем-то тоже ввязалась в эту безумную идею. Вам вряд ли об этом кто-то скажет, но висящие иски в CAS очень хорошо давят на международные организации с точки зрения изменения своей политики в отношении спортсменов с российской спортивной лицензией», — написал Сергей в соцсетях.

Савелий Коростелев. Фото Global Look Press

Что с Коростелевым?

Многих удивило отсутствие в списке Савелия Коростелева, который совсем недавно участвовал в Олимпиаде в Италии. «Ну все, пора в киберспорт», — сразу отшутился он в своем Telegram-канале.

Впрочем, уже совсем скоро Савелий объяснил — переживать фанатам точно не стоит. «Только что увидел список. Конечно, подавал заявку. Вы так распереживались, как будто этап Кубка мира в Руке стартует завтра», — цитирует лыжника РИА «Новости».

Решил успокоить болельщиков и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин. «Дарья и Савелий уже до этого получали нейтральный статус и выступали в прошлом сезоне. Сейчас Непряева получила, попозже — Коростелев», — сказал специалист ТАСС.