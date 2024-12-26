До золота в марафоне не хватило 0,7 секунды.

26 декабря в Кирово-Чепецке прошел марафон на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Победу на финише вырвал Сергей Ардашев, преодолев дистанцию за 2 часа 32 минуты 7 секунд. Александр Большунов стал вторым, упустив лидерство на последних метрах (+0,7), третье место с небольшим отставанием занял Павел Соловьев.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024, Кирово-Чепецк

Мужчины. Масс-старт 50 км, свободный стиль

1. Сергей Ардашев — 2:00.32,7

2. Александр Большунов — +0,7

3. Павел Соловьев — +1,6

Неудачный год Сан Саныча

Проигранный 50-километровый марафон (вряд ли Большунов оценивает второе место как достижение — с таким-то финишем) стал очередной неудачей трехкратного олимпийского чемпиона в этом сезоне. Ранее Александр последовательно уступал на четырех этапах Кубка России, а в последней гонке — спринте классическим стилем — даже не вышел в финал.

По сути, марафон в рамках чемпионата страны был единственным шансом завоевать хоть что-то значимое в этой половине сезона — следующие гонки начнутся только в январе. Этот шанс Большунов упустил и теперь даже рад, что непростой год наконец заканчивается.

«Конечно, обидно, что не получилось выиграть. Сергей [Ардашев] был посильнее, и этот сезон показывает — он в хорошей форме. С другой стороны, рад, что этот год заканчивается... такими гонками хреновыми. Поэтому начнем новый год с новыми гонками и силами. Надеюсь, что самочувствие придет и все неудачи, которые были в конце года, останутся в уходящем 2024-м», — цитирует Большунова matchtv.ru.

Вероятно, отчасти неудачные выступления Сан Саныча связаны со здоровьем — в декабре он переболел ковидом. При этом тренер Большунова Юрий Бородавко перед марафоном заявил — лыжник справился со всеми болезнями, осталось набрать форму.

«Самое главное, что Александр полностью выздоровел, ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления, которые он сейчас проходит. Из-за болезни он потерял прежде всего функциональность в физическом состоянии, но за счет тренировок постепенно будет ее набирать. Как только он достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победы», — заявлял Бородавко в комментарии «СЭ».

Сам Большунов после гонки отметил — выздоравливает: «Самочувствие от гонки к гонке становится лучше, это самое главное. Если бы было хуже, тогда это звоночек», — цитирует лыжника matchtv.ru.

В женском марафоне тоже было горячо

Ардашев и Большунов выдали экшен на финише 50-километрового марафона, но в прошедшем 25 декабря женском 30-километровом забеге накал борьбы был не меньше. Там победителя вообще определили фотофинишем — настолько все оказалось плотно.

В итоге золото завоевала Евгения Крупицкая, показавшая результат 1 час 15 минут 18,6 секунды. Мария Истомина отстала от нее всего лишь на 0,1 секунды. Бронзу выиграла Арина Каличева (+0,7).

Крупицкая осталась довольна победой. «Все сложилось. Лыжи работали прекрасно, спасибо всей команде сервисменов. Прекрасное самочувствие. Чувствовала силы, вышла лидировать на второй части дистанции, но девчонки тоже были в хорошей форме. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша», — цитирует Евгению matchtv.ru.