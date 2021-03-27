Большунов легко выиграл спринт на ЧР. А вот Устюгов и Ретивых вылетели в четвертьфинале

В Тюмени сейчас очень жарко.

В Тюмени стартовал лыжный чемпионат России. Участие в нем принимают все сильнейшие спортсмены, включая героев недавнего чемпионата мира в Оберстдорфе во главе с Александром Большуновым. Начался турнир, по традиции, со спринтов. И без сюрпризов не обошлось.

Отчасти вызваны они были теплой погодой и очень длинной для спринта трассой. Девушки, например, бежали в районе 5 минут, тогда как на Кубке мира редко уходит больше трех. То есть преимущество имели уже не чистые спринтеры, а дистанционщики. И особенно хорошо это было заметно в мужских соревнованиях.

Победил, разумеется, Большунов. Тут особых вариантов и быть не могло. Но вот с ним в финале до последнего держался Ермил Вокуев, известный супермарафонец. И если бы не обидное падение на ровном месте ближе к финишу, наверняка Вокуев стал бы сенсационным призером. Для Евгения Белова бронза тоже несомненный успех. Всем известно, что спринт — далеко не сильная сторона этого спортсмена. Но по такой трассе у него был шанс цепляться, и он им здорово воспользовался. Илья Семиков дошел до финала, Алексей Червоткин — до полуфинала. В привычных условиях такое тоже было бы маловероятно.

Зато чистому спринтеру Глебу Ретивых пришлось на удлиненной трассе очень тяжело. Он выбыл в четвертьфинале. Увы, такая же участь постигла Сергея Устюгова. И если относительно Ретивых можно говорить про нестандартно большой круг, то вот Лосенок — универсал, и для него невыход даже в полуфинал, несомненно, ощутимая неудача. Понятно, что Сергей — крупный спортсмен и ему бежать по мягкой трассе было особенно сложно. Но ведь и Большунов не легче. Но Александру это не помешало. Хотя после финиша он отметил, что скольжение сегодня было одним из худших в сезоне.

Из тех, кто безусловно может занести этот спринт в актив, — 21-летний Александр Терентьев. Своим серебром он еще раз показал, что является очень серьезным претендентом на одно из восьми мест в олимпийской сборной.

У женщин первая четверка получилась максимально предсказуемой: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Возможны были варианты разве что в том, кто из них какое место займет. Но в целом они сейчас явно сильнее остальных. Что и подтвердили очередные соревнования.

Из интересного в женском турнире — возвращение на лыжню Елены Устюговой (Соболевой), жены Сергея. Это был первый для спортсменки большой старт после декрета, и она выступила очень даже неплохо. Добралась до полуфинала. То есть выступила даже лучше своего титулованного мужа.

Чемпионат России по лыжам-2021

Спринт (КС)

Женщины

1. Наталья Непряева

2. Татьяна Сорина

3. Юлия Ступак

4. Христина Мацокина

5. Ольга Кучерук

6. Алена Баранова



Мужчины

1. Александр Большунов

2. Александр Терентьев

3. Евгений Белов

4. Ермил Вокуев

5. Илья Семиков

6. Иван Горбунов