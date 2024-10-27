Медведь покусал лыжника на Камчатке. Неприятная встреча на тренировке

Жизнь спортсмена спасли перцовый баллончик и сигнальная ракета.

Лыжная тренировка 52-летнего жителя Камчатского края едва не закончилась трагедией из-за встречи в лесу с агрессивным медведем. Около базы «Веселая горка» в селе Мильково (примерно 300 км от Петропавловска-Камчатского) взрослый хищник напал на спортсмена и прокусил тому руку. Однако у мужчины при себе оказалось оружие, с помощью которого удалось отразить внезапную атаку. Лыжник своим ходом вернулся на базу, где ему была оказана медицинская помощь. Отправленный по следам медведя отряд егерей обнаружил хищника и был вынужден застрелить неадекватное животное, которое могло покалечить и других людей.

Чудом избежал смерти

Лыжный комплекс «Веселая горка» в селе Мильково располагает лыжным стадионом, трассами протяженностью от полутора до 10 километров, а также биатлонным стрельбищем на 20 установок. Здесь проходят местные соревнования по лыжным гонкам, биатлону, северному многоборью и ездовому спорту. Но в основном здесь занимаются спортсмены-любители, которые уже фактически открыли зимний сезон. На Камчатке лежит снег, а по ночам держится минусовая температура. Однако спокойным занятиям спортсменов мешают сообщения о разгуливающих в этом районе медведях, не успевших погрузиться в спячку. Для одного из лыжников тренировка на «Веселой горке» едва не стала последней в жизни. Преодолев три круга на трассе, он подвергся нападению косолапого.

Как сообщает Telegram-канал «Камчатка № 1», медведь неожиданно атаковал мужчину, вцепившись ему в руку. Оказавшись в смертельной опасности, лыжник не растерялся и сумел применить оружие. Правда, не совсем понятно — какое именно и с какой целью он взял его с собой на тренировку. Одни источники сообщают, что у спортсмена был при себе охотничий карабин, а другие, что его арсенал исчерпывался перцовым баллончиком и ракетницей. Как бы то ни было, первый выстрел дал осечку. Но человек продолжил борьбу и со второго раза поразил медведя в морду. Удар оказался достаточно эффективным, чтобы заставить хищника отступить. Зверь, получив ранение, убежал в чащу.

У лыжника остались на руке кровавые следы от зубов зверя, но физическое состояние спортсмена позволило ему добраться до базы и обратиться за медицинской помощью. После этого по следам медведя отправились два лесника, восемь волонтеров-охотников, а также полицейские. Опасный хищник был найден и застрелен, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Считается, что если медведь напал на человека один раз, то сделает это снова. По словам егерей, зверь был довольно крупным: ширина мозоли на следе — 17-18 сантиметров, вес более 200 килограммов, размер тела — более двух метров. Так что мужчина очень легко отделался. Это уже второй случай нападения медведя на жителей деревни Мильково за последние месяцы. В августе этого года с подобным инцидентом столкнулся грибник, который тоже чудом избежал смерти.

Ранее глава Мильковского района Николай Сепко опубликовал в соцсетях видео бегающего по поселку медведя. Чиновник призвал жителей быть бдительными и осторожными при встрече с медведем. По его словам, лучший способ предотвратить нападения зверя — избежать встречи с ним. Сепко попросил жителей объяснить детям правила поведения с дикими животными. Среди рекомендаций — не убегать от приближающегося медведя и не поворачиваться к нему спиной, не паниковать, не кричать, не смотреть зверю в глаза, использовать отпугивающие приспособления с целью отогнать зверя — фальшфейеры, шумовые хлопушки, микросирены-ревуны, ракетницы и перцовые аэрозоли.

Фото Global Look Press

С ножом на хищника

В июле на Камчатке жертвой медведицы стал грибник, который отправился в лес близ поселка Термальный Елизовского района. Останки погибшего со следами нападения родственники нашли в двух километрах от населенного пункта. Инспекторы лесоохраны застрелили хищницу и одного медвежонка, еще один детеныш убежал. «Медведи — очень самообучаемые и интеллектуально развитые животные, — приводит мнение специалистов ИА «Кам 24». — Когда хищник стоит на дороге и проезжающие мимо водители подкармливают его, то он воспринимает людей как источник пищи. Если же, как в этом случае, медведь напал на человека, то он воспринимает его как объект пищи. Поэтому важно отстрелять хищника».

Летом прошлого года в Доломитовых Альпах Италии медведь напал на бегуна Андреа Папи. Поисковая группа более чем из сотни участников (с полицейскими, волонтерами и горными спасателями, а также с родственниками спортсмена) с трудом нашла тело Андреа с характерными повреждениями. После этого, несмотря на протесты экологов, был выписан билет на отстрел хищника. Осенью 2021 года в Уватском районе Тюменской области на реке Иртыш медведица напала на компанию из трех рыбаков, в которой находился боксер-любитель Илья Медведев. Один из мужчин погиб на месте, а Илью зверь сбил с ног. Однако спортсмену удалось заколоть хищницу ножом — несмотря то что сам боксер получил «серьезные рваные раны головы и конечностей».

«Однажды я столкнулся с медведем на трейле в Красной Поляне, — рассказывал «СЭ» тренер и организатор забегов Юрий Штанков. — Бежал по широкой грунтовой дороге, идущей серпантином вниз. Увидел двух медведей, они что-то искали на тропе. Обогнуть их было непросто. С одной стороны был обрыв, с другой — кусты. Туда я спрятался. Меня не было видно, я решил напугать медведей криком. И тряс кусты. Это сработало. Весь мой опыт встречи с медведями говорит о том, что если не бояться и не бежать, а стоять в принципе на месте и не мешать медведю делать то, что он делает, то проблем не будет. Отступить, медленно отойти, зверь может вас проигнорировать. Не делайте резких движений. По моему опыту, медведь не нападает, если вы не паникуете и не убегаете».