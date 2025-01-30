«Куда смотрит Вяльбе?» Большунов и еще трое лыжников улетели на сбор в Европу

Большунов и еще трое лыжников улетели на сбор в Европу

Остальные сборники отправились в Армению.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вместе с группой других лыжников отправился на тренировочный сбор в Европу. Там они планируют заниматься по индивидуальному плану, пытаясь смоделировать подготовку к Играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Италии.

При этом осенью Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое началось в 2022-м.

Поездку согласовали с МИД России и ЦСКА

30 января в соцсетях и чатах распространился снимок, на котором человек, похожий на Большунова, находится на территории французского аэропорта. Предположительно фото сделала супруга Александра Анна.

Затем информацию подтвердил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Было принято совместное решение. Все согласовано с Александром, с МИД и с ЦСКА. Решили, что на сегодняшний день для Александра провести сбор в Европе будет лучшим вариантом, а также заняться налаживанием прежних связей», — подчеркнул Бородавко.

Позднее о сборе Большунова рассказала и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, Сан Саныч улетел работать по индивидуальному плану.

Стоит отметить, что у сборной России по лыжным гонкам начался тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре. Однако, по информации «РБ Спорт», Александр Большунов, Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелев отправились в Италию, где будут готовиться к последующим этапам Кубка России и чемпионату страны отдельно от основной команды.

Дарья Непряева. Фото ФЛГР

Как отметил старший тренер сборной России Егор Сорин, в Италии они попытаются смоделировать подготовку к Играм-2026.

«У кого была возможность, уже третий сбор проводят недалеко от места проведения будущей Олимпиады. Просто мы это особо не афишируем, нет такой необходимости. Все проводится по согласованию с Еленой Валерьевной Вяльбе, Федерацией лыжных гонок России. Есть разная противоречивая информация, что якобы федерация никуда не собирается ехать, но по факту мы держим в уме Олимпийские игры и по возможности пытаемся смоделировать подготовку к ним», — сказал Сорин «Матч ТВ».

Реакция Губерниева

Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также прокомментировал информацию об отъезде Большунова. Не смог не съязвить в адрес главы ФЛГР.

«Александр молодец, надо использовать все возможности для тренировок. Другой вопрос, как к его поездке в Италию отнеслась руководитель ФЛГР, которая, как известно, всех учит Родину любить, а у нее лыжник в Италии тренируется. Глядишь, и на лондонской лыжне начнет тренироваться Большунов. Куда смотрит Елена Валерьевна Вяльбе? В очередной раз Большунов всех послал и молодец», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Первая победа в сезоне

25 января на шестом этапе Кубка России в Ижевске Александру наконец-то удалось прервать неудачную серию без побед, которая длилась с апреля прошлого года (с финала в Кировске). Он завоевал золотую медаль в спринте — первую в сезоне.

Этот сезон складывается для Большунова непросто. Всему виной проблемы со здоровьем, преследующие Сан Саныча вот уже несколько месяцев. Где-то он действительно пребывает не в лучшей форме, а где-то ему катастрофически не везет. Как, например, на пятом этапе в Казани, там он провалил скиатлон: упал за километр до финиша.

Сейчас у Большунова, как и у других лыжников, месячный соревновательный перерыв. Они готовятся к главному старту сезона — чемпионату России. Он пройдет в Казани с 1 по 9 марта.