Еще одна звезда лыж перешла в биатлон. В чем причина исхода?

Спонсоры и призовые в биатлоне кажутся более привлекательными, чем в лыжных гонках.

Не успели мы привыкнуть к Стине Нильссон с винтовкой за спиной, как по стопам знаменитой шведки пошла еще одна девушка из мировой лыжной элиты — словенка Анамария Лампич. 26-летняя спортсменка не успела стать знаменитостью уровня Нильссон, в частности, у нее нет олимпийских наград. Тем не менее она становилась призером чемпионатов мира и была конкурентоспособна на Кубке мира. Результаты в последнее время шли вверх, и решение сменить вид спорта за год до домашнего ЧМ, где она была одним из основных претендентов на медали, — шаг рискованный. Однако при детальном рассмотрении понять его можно. Лыжи проигрывают конкуренцию за спонсоров и зрителей биатлону, а следовательно, и за финансы.

Лампич уходит незадолго до домашнего ЧМ

«До свидания, лыжи! Здравствуй, биатлон», — написала Анамария Лампич в своих соцсетях. Определенные слухи ходили раньше, но для большинства наблюдателей заявление Лампич как гром среди ясного неба. К своим 26 годам Анамария успела завоевать серебро чемпионата мира 2019 года в командном спринте и две бронзы ЧМ-2021 (личный и командный спринты). Кроме того, она трижды побеждала на этапах Кубка мира, а в сезоне-2020/21 выиграла Малый Хрустальный глобус Кубка мира по лыжным гонкам в зачете спринтов. В прошедшем олимпийском сезоне-2021/22 была второй, и, с одной стороны, звездой первой величины ее не назвать. Но крепким середняком с претензией на элиту — вполне. В хороший день она могла дать бой лучшим представителям Норвегии, России, Италии и Франции.

И вот теперь она идет в новый для себя мир биатлона с неясными перспективами. И объясняет свое решение не сказать, чтобы однозначно. «Я показывала хорошие результаты, а в этом году реализовала все планы, кроме олимпийской медали — она была достижима, но мне, к сожалению, не удалось ее получить, — пишет в своем блоге Анамария. — На протяжении всех сезонов я хорошо прогрессировала — как физически, так и в плане результатов. Но жизнь продолжается, и думаю, что я отдала лыжным гонкам почти все, что могла. У каждого из нас наступает момент, когда нужно принять важное решение. Знаю, что могу добиться намного большего в лыжах, но верх взяли другие стремления. Я выбираю биатлон и хочу сделать все, чтобы стать там одной из лучших».

Высокая скорость в лыжах не гарантирует успеха

Подобное мы слышали и от шведки Стины Нильссон, с той лишь разницей, что скандинавке было явно больше что терять — она уходила в статусе олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира. Однако в случае с Нильссон мы хотя бы знали о ее сложном характере, давней любви к стрельбе и склонности к спонтанным и не всегда обдуманным поступкам. Про Лампич близкие люди же, наоборот, говорят, что она всегда в голове продумывает стратегию и только потом принимает решение. И неужели в эту стратегию входит переход в биатлон за год до ЧМ-2023 в словенской Планице? «Это немного шокировало! Странно менять вид спорта за год до домашнего чемпионата мира, особенно когда ты претендент на медали в классическом спринте, — удивляется норвежка Лотта Венг. — Может, ей нужны какие-то перемены, чтобы сохранить мотивацию, но я бы сказала, что домашний ЧМ уже достаточная мотивация».

Венг подчеркивает, что Анамарии придется сложно, но ее ход как минимум любопытный. Многие лыжники задумываются о переходе в биатлон, пусть и реже на него решаются. Не все уверены, что смогут в нем реализоваться, ведь та же Нильссон, на удивление, не показала реактивной скорости и далеко не всегда была первой по лыжному ходу. В то время как промахи сильно отбрасывали ее назад, и только к началу весны Стина смогла освоиться в биатлоне. «В лыжах работа на дистанции более равномерная, циклическая, — объясняет Алексей Слепов, который совершил такой же переход. — В биатлоне акцент идет на последний круг, когда уже не надо концентрироваться на стрельбе. К тому же винтовка весом в четыре килограмма за плечами тоже требует иной техники».

Все решают деньги и внимание

Так что, вероятно, и у Лампич вряд ли получится сразу же всех поразить результатами, к тому же мы даже не представляем, какая у нее ситуация со стрельбой. Говорят, что она ходила на стрельбище в свободное время, но это не имеет ничего общего с постоянными тренировками. «Ее друг был тренером по биатлону, поэтому она немного тренировалась. Хотя бы знает, что такое стрельба», — рассказывал бывший тренер сборной Словении Ула Виген Хаттестад. Одного лета ей точно не хватит, чтобы наладить работу на рубеже. Все придет разве что с практикой, поэтому нужно дать Анамарии хотя бы год. В команду на Кубок мира наверняка она попадет без особых проблем, но и преференций новоявленной биатлонистке ждать не стоит.

Если у Лампич получится, то мы можем увидеть еще один исход лыжников в биатлон, какие уже случались в начале 1990-х и в конце нулевых. Биатлон популярнее, его трансляции дороже, и при всех своих внутренних проблемах пока что IBU обыгрывает FIS. Сухие цифры — за сезон-2018/19, который на одинаково высоком уровне провели Йоханнесы Бе и Клебо, биатлонный товарищ заработал 460 900 евро против 207 500 швейцарских франков у лыжника. В биатлоне выше призовой фонд, больше спонсоров. Поэтому FIS нужно срочно что-то предпринимать и взять для ориентира свои же экстремальные дисциплины. Горнолыжники и фристайлисты порой богаче биатлонистов: к примеру, лучшая горнолыжница Микаела Шиффрин заработала за победный сезон 886 386 франков.