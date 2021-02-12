Как выглядит российская лыжница Фалеева, попавшая в большой скандал на чемпионате мира
Дело в том, что россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней. Таким образом, к результату Фалеевой добавили две минуты и она опустилась на последнее место.
«Я не сбивала умышленно чешку, просто пятка её лыжи задела носок моей. Такое могло случиться, когда идёт перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне жёлтую карточку. Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением. Тем более что чешка не подавала протест», — уже после завершения гонки посетовала Фалеева в интервью ТАСС.
Как бы не было обидно, но даже наши тренеры согласны с официальным решением. Хочется добавить, что главное для 20-летней лыжницы из Сестрорецка — не обижаться на FIS и продолжать пахать на тренировках. Где было одно первое место, будет и другое. Тем более, что Анастасия не только талантливая спортсменка, но и очень симпатичная девушка. Оцените ее натуральную красоту и спортивное тело.
Кстати, пострадавшая чешка в своем Instagram прокомментировала роковое столкновение. «Эй, куда прешь?» — написала Тереза Беранова, опубликовав фотографию падения.
А вот и она сама.
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