Большунов сменил сборную. Что значит переход топ-лыжника в самую богатую команду?

Трехкратный олимпийский чемпион не смог противостоять соблазну выступать за Татарстан.

Лидер мужской сборной России Александр Большунов последним из наших ведущих лыжников согласился на переход в сборную Татарстана. На протяжении пяти сезонов трехкратный олимпийский чемпион представлял команду Архангельской области, но после ухода главного спонсора эта сборная фактически прекратила существование как конкурентоспособная единица. Практически все звезды наших беговых лыж перебрались из Архангельска в Казань еще прошлой весной. Но о трансфере Большунова объявлено только сейчас, когда до старта нового Кубка страны остается всего полтора месяца. Что меняет смена прописки нашим сильнейшим лыжником и как Татарстану удалось собрать под свои знамена настоящий «дрим-тим»?

Не «монополисты», а «самая сильная команда»

«Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя «Александр» часто переводят как «защитник людей», «воин», «мужественный». Алга, Большунов, Татарстан с тобой!» — говорится в телеграм-канале Ski Tatarstan от имени президента Федерации лыжных гонок РТ Ильшата Фардиева. На всякий случай уточню, что «алга» переводится с татарского как «вперед!». Фардиев в прошлом был главой города Альметьевска, депутатом горсовета Набережных Челны, а сейчас руководит крупной энергетической структурой «Сетевая компания». При этом топ-менеджер является фанатом лыж, лично занимается всеми делами местной федерации и привлек в сборную Татарстана очень серьезные деньги, сделав ее самой богатой командой страны.

Еще в апреле стало известно, что сборную Татарстана пополнят Наталья и Александр Терентьевы и Савелий Коростелев. Затем появились новости о трансферах Вероники Степановой и Анастасии Фалеевой. Правда, Терентьева и Степанова в итоге отправились в декрет, но и без них в Казани собралась настоящая команда мечты. Ну и главным бриллиантом в этой короне оказался Большунов. Почему переговоры с Сан Санычем шли так долго, достоверно неизвестно. Ведь вариант с Татарстаном после развала архангельского проекта Владимира Буторина с самого начала казался очевидным. Напомню, что устьянский бизнесмен и его компания УЛК в начале нынешнего года приняли решение прекратить финансирование лыж — столь же спонтанно, как и пришли в большой спорт в 2019-м.

«После того как мы узнали, что [в Архангельской области] приостановлены действия по поддержке спортсменов, нами было вынесено предложение: переход в наш регион, — комментировал Фардиев пополнение сборной Татарстана весной нынешнего года. — Тем, кто готов на нас повесить саркастичное «лыжные монополисты», хочу ответить, что мы и так самая сильная команда России, об этом говорят итоги сезона. Но у нас есть и нечто большее: развивается материальная база лыжных гонок как массового вида спорта в селах, городах, районах по РТ. И это претензия на успешную дальнюю перспективу. А сегодня у нас в команде высокая внутренняя конкуренция. И для нас честь иметь в составе таких мировых лыжников».

Александр Большунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Республика создает все условия

Возможно, по каким-то критериям Татарстан действительно стал самым успешным регионом в российских лыжах еще в прошлом сезоне, но здесь придется констатировать, что обе эстафеты — мужскую и женскую — на последнем чемпионате страны выиграли сборные Архангельской области. А первая команда Республики Татарстан, цвета которой защищали Андрей Ларьков и Сергей Ардашев, а также Дарья Непряева, в обоих случаях стала только третьей. Такой же результат примерно в таком же составе был у девушек из Казани на февральской спартакиаде, а вот в мужской эстафете сборная Татарстана (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов) тогда действительно завоевала золото.

В список татарстанских звезд прошлого сезона также можно добавить участницу Олимпиады-2022 Христину Мацокину, и на этом, пожалуй, все. По уровню медийности подопечные Ильшата Фардиева до нынешнего призыва суперзвезд уступали не только Архангельску, но и команде Тюменской области. Однако сейчас все изменится. Татарстан — главный претендент на золото в эстафетах и на спартакиаде (если она состоится), и на чемпионате страны. Последний намечен на 1-10 марта в Казани, что также говорит об уровне амбиций Ильшата Фардиева и отсутствии «монополистов» в наших лыжных гонках.

Конечно, региональное представительство в отечественном спорте — понятие условное, и его ни в коем случае нельзя сравнивать со спортивным гражданством. Тот же Большунов, уроженец Брянской области, в 2019 году не слишком хорошо ушел из сборной Тюменской области за лучшими условиями в регион, который к тому времени не имел собственных звезд, но мечтал сделать Малиновку базой сборной России. Попытки вывести борьбу регионов за лидерство в спорте на новый уровень успеха пока не возымели, несмотря на два с половиной года изоляции. Поэтому переходы между региональными командами редко получают большой резонанс. Хотя поиски ведущими спортсменами лучших условий, а также схемы с двойным и даже тройным зачетом небезынтересны.

Александр Большунов.

— На сегодня Татарстан — лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России, — приводит matchtv.ru слова тренера Большунова Юрия Бородавко. — Республика создает все условия для достижения высоких результатов. Там хорошие финансовые условия, стимулирующий фонд за набранные очки в копилку команды. Регион делает все, чтобы спортсмены зарабатывали деньги своими ногами. Татарстан и без перешедших летом лыжников был сильнейшей командой России. Конкурентов у них нет, но на отдельных дистанциях другие команды будут бороться. В Тюмени тоже сильная команда, в эстафетах и личных гонках будут создавать конкуренцию.