У трехкратного олимпийского чемпиона нет соперников на Кубке России.

Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк

10 км (С), женщины

1. Вероника Степанова — 25.49,2

2. Анастасия Кулешова — 29,4

3. Алина Пеклецова — 44,3



15 км (С), мужчины

1. Александр Большунов — 35.13,2

2. Алексей Шемякин — 44,2

3. Сергей Ардашев — 1.08,0

Александр Большунов продолжает свою победную серию. На этапе в Кирово-Чепецке он взял уже свою юбилейную десятую золотую медаль. Удивляет в этом не столько преимущество Александра над соперниками, сколько его желание и мотивация, чтобы постоянно выигрывать.

Пропасть за Большуновым

Вы же еще помните, что перед стартом нового розыгрыша Кубка России было много разговоров и сомнений по поводу готовности Большунова к сезону? Все из-за того, что в августе трехкратный олимпийский чемпион получил серьезную травму спины на сборе в Раубичах и в какой-то момент даже сам боялся, что пропустит соревнования зимой. Сейчас эти разговоры и сомнения кажутся очень далекими и даже неестественными.

Фото Федерация лыжных гонок России

Перед десятым стартом Кубка страны у Александра виделось не так много конкурентов. И они были не такими явными. Нацеливался на победу Артем Мальцев, который пропустил гонку накануне. Мог навязать борьбу на родном стадионе Алексей Червоткин. Да, он не так силен в коньковом ходе, как в классическом, но именно Червоткин был ближе всех к Большунову в дистанционных гонках в этом сезоне. Пять дней назад Алексей уступил лидеру всего 1,8 секунды в классической разделке на 10 километров. Хотелось новых подвигов от молодого Савелия Коростелева, какие, например, он совершал год назад в Вершине Теи.

Однако сейчас у Большунова нет реальных соперников. В коньковой разделке в Кирово-Чепецке за трехкратным олимпийским чемпионом была пропасть. С каждой новой отметкой на дистанции его преимущество над вторым местом все увеличивалось: 3 секунды, 9, 22, 30, 38... В итоге только одному лыжнику удалось проиграть Александру меньше минуты — Алексею Шемякину. Он уступил лидеру 44 секунды, что для многих стало неожиданностью.

Мастер-класс от Сан Саныча получил в этой гонке Коростелев. Савелий стартовал под 153-м номером, а Большунов под последним 154-м на 30 секунд позже. На отметке 5 километров Александр догнал своего молодого соперника. Коростелев тогда сделал попытку, чтобы продержаться за спиной лидера. Если бы все получилось, то эта тактика принесла бы ему серебро. Но Савелия хватило меньше чем на круг. Сан Саныч спокойно сбросил его с плеч и побежал дальше, а Коростелев стал лишь седьмым на финише.

У Большунова сейчас есть все шансы закончить год непобежденным. В Кирово-Чепецке осталось пробежать две гонки: коньковый спринт и скиатлон. Больше этапов Кубка страны в 2023-м не запланировано. А после Нового года ждем возвращения Сергея Устюгова, который пока откладывает свой старт сезона. Напомним, что, когда год назад Устюгов доехал до Кубка России, борьба за победу стала намного веселее.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

Запас Степановой

В женских соревнованиях ситуация немного другая. Сильнейшая лыжница последних сезонов Наталья Терентьева продолжает восстановление после травмы, поэтому пока не выступает. Не могут набрать кондиции Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Пять дней назад Ступак бежала пятикилометровую классическую разделку, заняв 18-е место. Также она была заявлена и на разделки на этой неделе, но на старт так и не вышла.

Таким образом, в строю осталась только одна олимпий ская чемпионка Вероника Степанова, которая и заправляет сейчас на Кубке страны. Но ее превосходство не такое безусловное, как у Большунова. Из трех спринтов она полноценно участвовала только в одном, заняв второе место. Зато в дистанционных гонках поспорить с ней до недавнего времени никому не удавалось. Только 20 декабря Степанова уступила золото Анастасии Кулешовой в классической разделке на 5 километров.

Поражение Вероника закрыла на следующий день. В коньковой разделке на 10 километров она стартовала под последним номером, в 30 секундах за своей обидчицей Кулешовой. Через два километра Степанова увидела спину Анастасии, а через три с половиной поравнялась с соперницей. Дальше девушки уже шли до финиша вместе.

Степанова остается лидером общего зачета Кубка России. Серебро Кулешовой позволяет ей подняться на вторую строчку тотала. С нее она смещает Марию Истомину, которая не вышла на старт коньковой разделки в Кирово-Чепецке.