Большунов досрочно уехал с Кубка России. Никто не знает, что с ним происходит

Сроки возвращения лыжника в строй неизвестны.

В программе второго этапа Кубка России в Вершине Теи осталась заключительная гонка — масс-старт на 20 километров свободным стилем. Однако на ней точно не выступит трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. «Он уже уехал домой на дополнительное обследование. Тренеры и врачи пытаются понять, что с ним происходит и почему ему не удается выдать тот максимум, на который он готов», — сообщил журналист Андрей Романов. Состояние звездного лыжника — это главная загадка начала нынешнего сезона.

Пророчество Вяльбе

Объяснить, что происходит с Большуновым, на данный момент не может никто — ни глава ФЛГР Елена Вяльбе, ни тренер Юрий Бородавко, ни сам спортсмен. Дело в том, что они сами не понимают, что же случилось. Основной версией называется состояние здоровья — из-за болезней лыжник пропустил ряд тренировок и в летний подготовительный период, и непосредственно перед стартом зимнего сезона.

«Он переболел в Ханты-Мансийске. Не может вернуться в нормальное состояние. Обсудили и решили, что он должен поехать домой, дообследоваться, полностью выздороветь и потом только приступить к тренировкам. Скорее всего, недолечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать. Думаю, сегодня уже должно начаться обследование. После будут известны сроки возможного возвращения», — рассказал «СЭ» Юрий Бородавко во вторник, когда стало известно о том, что лыжник уехал из Вершины Теи.

В объяснениях с каждым днем становится все больше «скорее всего» и «возможно». Четкость присутствует только в том, что нынешние результаты для Большунова не норма. Так считает и сам Александр.

За пять гонок Кубка России у Сан Саныча всего одна медаль — серебро в коньковой разделке на 15 км. На остальных стартах он был далеко от подиума: два вылета в четвертьфинале спринтов, 7-е и 9-е места в классических разделках. Теперь слова Елены Вяльбе, сказанные осенью на пресс-конференции по поводу лыжно-биатлонного Кубка легенд, кажутся пророческими: «Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Возможно, Коростелев будет «привозить» полминуты Саше».

Тогда мало кто поверил в этот прогноз, но сейчас тот же Коростелев выигрывает у Сан Саныча даже больше чем полминуты: 44,3 секунды в разделке на первом этапе и 48,1 — на втором.

Все уверяли, что олимпийский чемпион вернется в прежнюю форму в ближайшее время. Например, тренер в разговоре с журналистами поставил свой срок возвращения — ближе к Новому году. Несмотря на то что до 1 января еще почти месяц, уверенности в этом стало меньше. «Видим лимитирующие факторы, которые пока не дают ему выйти на пик своей формы. Потому надо определиться в таких случаях, в какую сторону двигаться в тренировочной работе, как провести самоподготовку, чтобы это было для него с максимальной пользой, чтобы он вошел в прежние кондиции», — говорил matchtv . ru Бородавко.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

Другие причины

Все больше разговоров о том, что Большунов теряет мотивацию в связи с отсутствием международных стартов. Российские лыжники по-прежнему до них не допущены, и позитивных сдвигов в эту сторону нет. Если наших спортсменов не будет на чемпионате мира в Тронхейме в феврале (а все к этому идет), значит, максимум мы можем рассчитывать на две олимпийские квоты — одну у женщин и одну у мужчин. Представить, что глава ФЛГР Елена Вяльбе согласится отправить такую маленькую команду в Италию, сейчас трудно.

А каких новых высот может достичь Александр, выступая только в России? После прошлого сезона, где лыжник выдал мощную серию из 23 побед, значимых целей на домашних стартах осталось гораздо меньше. О нехватке мотивации одним из первых заговорил Петтер Нортуг, который, по его словам, находится в переписке с Большуновым: «В основном он пишет, что им тяжело морально, что не так просто выходить на тренировки. Он выполняет свою работу, но делает это не со страстью. Он тренируется, потому что должен, и все», — цитирует норвежца Nettavisen .

Эту версию в России сначала не особо принимали в расчет, но со временем стали допускать. «Хотя мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но все равно это психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу. Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — заявил Бородавко Metaratings .

Есть ощущение, что в межсезонье Александр стал больше отвлекаться на другую жизнь. Стал чаще принимать участие в различных мероприятиях, конференциях, форумах. Плюс он продолжает развивать и свой бренд, который выпускает фирменные аксессуары, одежду и инвентарь для спорта и фитнеса. Насколько это все рушит спортивный график подготовки, сказать сложно. Однако видно, что фокус, который раньше был направлен только на лыжные гонки и семью, стал чуть смещаться.

Вероятно, на отсутствии привычных результатов Большунова сказался комплекс причин. К нему можно добавить даже слишком теплую погоду осенью. Дело в том, что в прошлом сезоне Александр делал рядом с домом в Подмосковье уникальную трассу под себя. Таким образом, он мог в любой момент выйти и сделать необходимую тренировку. Сейчас снега в Москве и Московской области практически нет, трассу точно не сделаешь. А ведь в начале сезона Александр упоминал, что на лыжи он почти не вставал: «У меня получилось не так много покататься на лыжах — была всего одна объемная тренировка, остальные получились скомканными. Я на снег встал менее двух недель назад — это очень мало», — сообщил он в интервью проекту «На лыжи!».

Ииву Нисканен. Фото Global Look Press

Как там без нас?

На Кубке мира сейчас полноценно властвуют норвежцы. В финской Руке, где состоялся старт международного сезона, они взяли семь медалей из девяти возможных. Собрать весь набор помешали финны: Ииву Нисканен выиграл классическую разделку на 10 километров, а Лаури Воуринен взял бронзу в спринте.

При этом сами норвежцы от своей гегемонии на Кубке мира стали уставать: «За годы без России все немного стерлось, — объяснял Симен Хегстад Крюгер V G . — Сейчас мы больше соревнуемся между собой. Мы стараемся быть добрыми по отношению друг к другу, но, в конце концов, мы соперники. У каждого есть право использовать свой шанс. Балансирование есть, но мы, пожалуй, действовали поточнее во времена отчетливого противостояния Норвегии и Большунова. Раньше было больше командной тактики».

Не все гладко и у главного мирового оппонента Большунова — Йоханнеса Клебо. Старт прошлого сезона он провалил, в итоге завершив сезон на втором месте общего зачета. В нынешнем он занял четвертое место в разделке и победил в спринте. Однако в коньковом масс-старте зрители его не увидели. Клебо снялся с гонки за полчаса до ее начала. «Йоханнес попробовал немного покататься на лыжах сегодня утром, но решил не выходить на старт. У него легкие симптомы простуды, и он не хочет рисковать остатком сезона», — сообщил N RK врач сборной Норвегии Уве Фераген.