«Знаю лишь то, что Большунов женился». Клебо — о межсезонье в лыжных гонках
10:36
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сообщил, что один из лидеров мужской российской сборной Александр Большунов женился.
«В межсезонье традиционно мало информации обо всех. Что я знаю о Большунове? Лишь то, что Александр женился. Почему меня не было на свадьбе? Если бы Большунов меня пригласил, то разве что официантом», — цитирует норвежца VG.
Официально о свадьбе Большунова и лыжницы Анны Жеребятьевой на данный момент неизвестно.