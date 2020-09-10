Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сообщил, что один из лидеров мужской российской сборной Александр Большунов женился.

«В межсезонье традиционно мало информации обо всех. Что я знаю о Большунове? Лишь то, что Александр женился. Почему меня не было на свадьбе? Если бы Большунов меня пригласил, то разве что официантом», — цитирует норвежца VG.

Официально о свадьбе Большунова и лыжницы Анны Жеребятьевой на данный момент неизвестно.