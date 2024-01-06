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Сегодня, 23:06

Зимятов: «Считаю, что иностранные лыжники предали российских спортсменов»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов объяснил, почему считает иностранных лыжников предателями. Он отметил, что не следит за международными соревнованиями.

«Я их вообще считаю предателями, они предали российских спортсменов. Мы вроде все дружили, но как они поступили на этапе Кубка мира? Они просто выгнали нашу команду, в итоге ей пришлось возвращаться через Мурманск, это позор. Я никогда не думал, что современная европейская цивилизация может себя вести так некрасиво», — цитирует Зимятова ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.

Источник: ТАСС
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