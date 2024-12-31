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Жуков назвал Большунова, Овечкина и Лифинцева лучшими спортсменами 2024 года

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Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал лучших спортсменов 2024 года.

«Я бы выделил Александра Большунова — он очень неплохо выглядел. Наши пловцы. Конечно, 18-летний Мирон Лифинцев с пятью золотыми медалями. Александр Овечкин в любом случае. За Сашу — болею, рад его скорому выздоравлению. Он всегда на первых ролях», — сказал Жуков Metaratings.ru.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште, 18-летний Лифинцев завоевал три золотые медали в эстафетах, а также одержал победы на 50 м и 100 м на спине.

Источник: Metaratings.ru
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