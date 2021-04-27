Жена Большунова показала фото с Мальдив: «Самое доброе утро»

Российская лыжница Анна Жеребятьева в своем Instagram показала фото со свадебного путешествия с Александром Большуновым. Спортсменка опубликовала снимок, сделанный на Мальдивах. 23 апреля она вышла замуж за Большунова.

«Самое доброе утро», — подписала девушка фотографию.

Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.