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Жена Большунова показала фото с Мальдив: «Самое доброе утро»

15:11
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Российская лыжница Анна Жеребятьева в своем Instagram показала фото со свадебного путешествия с Александром Большуновым. Спортсменка опубликовала снимок, сделанный на Мальдивах. 23 апреля она вышла замуж за Большунова.

«Самое доброе утро», — подписала девушка фотографию.

Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.

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