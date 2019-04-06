Жамбалова выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России

На чемпионате России по лыжным гонкам в ЦЛС "Малиновка" (Архангельская область, Устьянский район, поселок Октябрьский) состоялся женский масс-старт на 30 километров. Победу одержала Алиса Жамбалова, представляющая Бурятию.

Второе место заняла Лидия Дуркина (Санкт-Петербург). На третьей позиции Диана Головань (Хакасия).

Октябрьский (Архангельская область)

Чемпионат России

Женщины

Масс-старт

30 км

1. Алиса Жамбалова (Республика Бурятия) – 1.22.42, 7

2. Лидия Дуркина (Санкт-Петербург) – +1.03,5

3. Диана Головань (Республика Хакасия) – +1.25,1