"Здорово, что российские лыжники заняли весь пьедестал". Большунов - о победе в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов после победы в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Осло заявил, что рад за всю команду. Второе и третье место также заняли россияне: Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

- Я очень рад, что смог одержать победу в таких суровых условиях., - приводит слова Большунова VG. - Это действительно здорово, что вся российская команда заняла пьедестал. Все справились отлично.

Напомним, 22-летний Большунов является четырехкратным серебряным призером чемпионата мира-2019, а также трехкратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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