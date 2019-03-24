"Здорово было видеть, как Харви победил русского парня!" Клебо - о финише пасьюта на КМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что был очень рад, когда канадец Алекс Харви обошел россиянина Александра Большунова на финише гонки преследования на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Клебо завоевал золото, Харви - серебро, а Большунов - бронзу.

- Большунов и Харви были очень сильны сегодня, - приводит слова Клебо Fasterskier. - На втором круге я решил подпустить соперников к себе, когда увидел, что их темп возрос. Когда они догнали меня, то я подумал, что легче всего будет остаться позади.

Это была действительно крутая гонка. Я был рад видеть Харви на подиуме. Для меня было важно, что он обошел Большунова. Я поблагодарил его после гонки. Думаю, он был счастлив. Моя тактика сработала довольно хорошо. Но было здорово увидеть, как Харви победил русского парня. Это было потрясающе.

Клебо выиграл общий зачет Кубка мира. Он на сто очков обошел Большунова, ставшего вторым.

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