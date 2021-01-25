Заявление в полицию на Большунова рассмотрят в течение двух недель

Старший комиссар по уголовным делам Мартти Хирвонен сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова. По его словам, оно будет изучено на предмет открытия предварительного расследования в течение максимум двух недель.

«Нам поступили два заявления, и мы их зарегистрировали. На их рассмотрение понадобится максимум пара недель», — цитирует ТАСС Хирвонена.

Напомним, ранее финский телеканал «МТВ3» сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий. Их имена не уточняются.

Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

Норвегия стала первой, Финляндия заняла второе место.