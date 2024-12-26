Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 22:53

Завьялова верит, что вернувшаяся Терентьева достигнет успеха к концу сезона

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала возвращение Натальи Терентьеой к соревнованиям после полуторагодовой паузы.

«Хорошо, что произошло возвращение Натальи Терентьевой. Я понимаю, что для неё это была контрольная гонка, но надежды на неё есть, и к концу сезона может быть всё хорошо. Может, где-нибудь и в призы заедет», — цитирует Завьялову «ВсеПроСпорт».

Летом 2024 года 29-летняя лыжница родила дочь. 22 декабря Терентьева впервые вышла на старт и показала седьмой результат в гонке на дистанции 5 км классическим стилем.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Наталья Терентьева (Непряева)
Ольга Завьялова
Читайте также
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Популярное видео
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе: «Терентьева — большая молодец, начала тренироваться сразу после родов»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости