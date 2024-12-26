Завьялова верит, что вернувшаяся Терентьева достигнет успеха к концу сезона

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала возвращение Натальи Терентьеой к соревнованиям после полуторагодовой паузы.

«Хорошо, что произошло возвращение Натальи Терентьевой. Я понимаю, что для неё это была контрольная гонка, но надежды на неё есть, и к концу сезона может быть всё хорошо. Может, где-нибудь и в призы заедет», — цитирует Завьялову «ВсеПроСпорт».

Летом 2024 года 29-летняя лыжница родила дочь. 22 декабря Терентьева впервые вышла на старт и показала седьмой результат в гонке на дистанции 5 км классическим стилем.