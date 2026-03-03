Бородавко — о дуэли Клебо о Большунова: «По этому все очень скучают»

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» рассказал о ностальгии по противостоянию Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

— Вы с ностальгией не смотрите видео пятилетней давности, вот эти «дуэль Клебо и Большунова», «Большунов и семь норвежцев»?

— Специально не пересматриваю, но иногда бывает, что попадаются такие нарезки. Действительно, это дорогого стоит. И все по этому очень скучают. Я думаю, что не только у нас в стране, — сказал Бородавко.

Ранее Бородавко посоветовал Коростелеву не комментировать возможности Большунова.