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Лыжные гонки

3 марта, 07:41

Бородавко — о дуэли Клебо о Большунова: «По этому все очень скучают»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» рассказал о ностальгии по противостоянию Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

— Вы с ностальгией не смотрите видео пятилетней давности, вот эти «дуэль Клебо и Большунова», «Большунов и семь норвежцев»?

— Специально не пересматриваю, но иногда бывает, что попадаются такие нарезки. Действительно, это дорогого стоит. И все по этому очень скучают. Я думаю, что не только у нас в стране, — сказал Бородавко.

Ранее Бородавко посоветовал Коростелеву не комментировать возможности Большунова.

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Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
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