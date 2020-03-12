Заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде отменены

Международная федерация лыжных видов (FIS) объявила об отмене двух заключительных этапов Кубка мира — в Миннеаполисе (США) и Кэнморе (Канада). Причиной стала эпидемия коронавируса.

Соревнования должны были состояться 18 марта и с 20 по 22 марта соответственно.

При этом информации об отмене или переносе этапа в другом канадском городе — Квебек-Сити — не поступало. По последним данным старты должны пройти по запланированному графику — 14 и 15 марта.

Кубок мира в мужском зачете досрочно выиграл россиянин Александр Большунов, в женском — Тереза Йохауг из Норвегии.