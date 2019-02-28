Задержание австрийского лыжника на ЧМ в Зефельде. Видео

В Интернете появилось видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке на чемпионате мира в Зефельде. 26-летний спортсмен был арестован во время переливания крови.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

Ранее сообщалось, что Балдауф, Хауке и Полторанин признались в использовании кровяного допинга. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?