"Задача минимум была - продержаться". Белорукова - об эстафете на ЧМ

Российская лыжница Юлия Белорукова заявила, что ее минимальной задачей во время эстафеты на чемпионате мира в австрийском Зефельде было продержаться в лидирующей группе. 24-летняя спортсменка бежала первый этап.

- Плана как такового не было: тяжело бежать, круг рабочий, но очень скоростной, - сказала Белорукова в эфире канала "Матч ТВ". - Убегать практически невозможно. Была задача минимум - продержаться со всеми, максимум - убежать. Но получилось группу растянуть. У Фриды Карлссон очень хорошо работали лыжи.

Все о лыжных гонках - здесь